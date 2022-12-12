Рафик Загрутдинов: Завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в Солнцеве

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой откроется в районе Солнцево на пересечении улиц Волынской и Авиаторов. Строительство будет завершено в этом году. Общая готовность медицинского учреждения составляет 95 процентов. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, отделка помещений и монтаж инженерного оборудования, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлинику возводят в соответствии с новым стандартом строительства московских поликлиник. Потоки пациентов в здании пересекаться не будут, для детско-взрослого отделения обустроят отдельные входы. Вход в поликлинику с детьми, имеющих симптомы инфекционных заболеваний, будет организован через приемно-смотровой бокс, который оборудуют для приема детей-инвалидов на колясках.

Наиболее посещаемые кабинеты расположатся на нижних этажах, а административные — на верхних. В поликлинике будут вести прием врачи общей практики/терапевты, врачи-педиатры, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи.

Во взрослом блоке будут функционировать отделения врачей общей практики, кабинеты приема врачей-специалистов, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации. Для детей откроют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, а также педиатрическое отделение. Также для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, появятся зоны комфортного ожидания с игровыми.

В медицинском учреждении установят современное оборудование: рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое диагностическое оборудование.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в тех микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или там, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — добавил Рафик Загрутдинов.