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Навстречу инновациям: «Вечерняя Москва» стала лауреатом престижной премии

Ирина Петрова
Общество
Навстречу инновациям: «Вечерняя Москва» стала лауреатом престижной премии
Фото: Вечерняя Москва

В Завидово наградили лауреатов всероссийской премии в области инноваций «Время инноваций».

Премия вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Среди победителей — «Вечерняя Москва».

Своего рода девизом премии является наблюдение экспертов, что «инновации могут быть внедрены в любой области». Не только высокотехнологичные устройства связи или прорывные лекарства, но и усовершенствования на каждый день, например, приспособления, облегчающие работу на кухне, или датчики контроля за состоянием деревьев в городском сквере, могут приносить пользу экономике и обществу. Именно поэтому различные номинации премии — «Продукт года»,«Компания года», «Технология года» — вручаются почти по трем десяткам направлений: от культуры, спорта и здорового образа жизни, СМИ до ключевых отраслей промышленности и таких глобальных категорий, как «умный город».

Так, в этом году в списке компаний-победителей можно встретить ООО «РЖД — Тех-Сервис», Банк ВТБ (ПАО), службу курьерской доставки грузов и документов СДЭК, оператора энергетических сетей в стране Россети, разработчика и интегратора цифровых решений BSL, ПАО«Сбербанк».«ВМ» представила проект, главной целью которого было — познакомить широкий круг москвичей с работой предприятий города. Предприятий, которые активно внедряют современные технологии у себя на производстве и чьи товары готовы конкурировать с продукцией на мировом рынке.

— Последние годы были тяжелыми для России. Пандемия коронавируса и санкции, безусловно, негативно повлияли как на экономическую ситуацию в стране, таки на общественные настроения, — прокомментировала«ВМ» исполнительный директор премии Елена Хомутова. — Миссия нашей премии — подсвечивать таланты и придавать огласке отечественные инновационные разработки, которые могут не только повысить конкурентоспособность отдельных компаний на рынке и улучшить таким образом общее состояние экономики, но и повысить качество жизни населения в стране. Для экспертов премии одним из основных критериев отбора лауреатов является позитивный потенциал развития отдельных технологий не только для компаний, но и для среды, на которую они влияют.

КСТАТИ

В разные годы лауреатами премии становились как отдельные люди, таки компании, признаваемые флагманами российской экономики и связывающие свое развитие инновационной деятельностью: представители автопрома, банковского сектора, авиакомпании, производители товаров народного потребления и многие другие.

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