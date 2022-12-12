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Приметы и советы

Западные лекарства заменили отечественными

Александр Зосимов
Общество
Западные лекарства заменили отечественными
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Европейские ветеринарные фармацевтические компании начали сокращать поставки лекарств на российский рынок. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», каких импортных препаратов в нашей стране стало меньше и какие у них есть отечественные аналоги.

По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, основными поставщиками медицинских препаратов для животных раньше были страны Европейского союза. Из-за западных санкций сейчас количество импортных лекарств на российском рынке заметно сократилось.

— Порой из-за нехватки лекарств некоторые ветеринарные клиники начали отказываться от проведения экстренных хирургических операций, — говорит Михаил Шеляков. — Сейчас на российском рынке не хватает французских препаратов для проведения анестезии животным — «Телазола» и «Золетила». Отечественных аналогов пока, к сожалению, нет. Но эти препараты довольно примитивны по своему составу, а значит, их можно научиться синтезировать в России и быстро наладить массовое производство.

Притом и сейчас есть ветеринарные клиники, которые продолжили проводить операции. Однако стоимость процедуры резко возросла.

— Разумеется, это связано с повышением цен на «Телазол» и «Золетил», — отмечает Михаил Шеляков. — Например, теперь небольшой флакон «Золетила» стоит около 15 тысяч рублей, а раньше — примерно 1,5 тысячи рублей. Цена увеличилась в десять раз.

Ветеринарный врач Алексей Меркулов считает, что не стоит опасаться еще большего сокращения поставок в Россию европейских и американских препаратов для анестезии.

— Кроме того, насколько мне известно, в Китае тоже производят препарат «Золетил». Он точно такой же, как и во Франции, — говорит Алексей Меркулов. — Поэтому, если поставки из Европы прекратятся, мы просто переориентируемся на Китай.

Помимо этого, ветеринарный рынок в России претерпевает сокращение поставок вакцин для кошек и собак.

— Мы стали замечать, что сократились поставки вакцин «Нобивак» из Голландии и «Вангард» из США, — рассказывает ветеринар Наталия Гридчина.

В России есть аналоги иностранных вакцин для кошек и собак. Но на данный момент ими пользуются нечасто.

— Помимо «Нобивака» и «Вангарда», в России не хватает французского «Эурикана», которым часто вакцинировали животных перед вылетом за границу, — отмечает Алексей Меркулов. — Но у нас есть отечественный аналог этого препарата — «Мультикан». Глобальной разницы между ними нет. Обе эти вакцины адаптированы и успешно применяются.

Однако, по словам экспертов, есть нюансы с применением российских вакцин, которые не зарегистрированы за рубежом. Прививки, сделанные нашими препаратами, не будут актуальны, например, в Европе.

— Дело в том, что российские вакцины обладают несколько другими эффектами, чем европейские или американские. А цены на западные вакцины взлетели в среднем на 80 процентов, — отмечает Алексей Меркулов. — Так что этот вопрос пока прорабатывается.

Тем не менее, по словам Меркулова, западные ветеринарные препараты не пропали полностью с российского рынка. Небольшими партиями их все-таки поставляют из-за границы.

— Но российские производители тоже увеличили объемы выпуска своих препаратов, — продолжает Алексей Меркулов. — Например, раньше мы применяли западный «Дексафорт» — хороший гормональный противовоспалительный препарат. Сейчас перешли на таблетки «Дексаметазон». Было лекарство «Ковинан», но оно практически исчезло из ветаптек. Теперь применяют «Депо-Провера». Так что постепенно западные препараты сменяются отечественными аналогами.

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