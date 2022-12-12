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Приметы и советы

Туризм продолжает набирать обороты

Павел Воробьев
Общество
Туризм продолжает набирать обороты
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Наше государство даже в условиях санкций смогло расширить географию туристических потоков. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили на прошедшем в столице съезде Российского союза туриндустрии (РСТ).

Такому успеху способствовало увеличение программ чартерных авиарейсов, многие из которых были воплощены с использованием ресурсов союза.

— Ситуация для туризма сейчас сложная, к проблемам с коронавирусом прибавилась эскалация антироссийских санкций и антиреклама России за рубежом. Тем не менее отечественная отрасль, хоть и понесла серьезные потери, не только выстояла под этими ударами, но и показала немалые успехи в решении задач импортозамещения и развития внутреннего туризма, — рассказал вице-президент РСТ Илья Уманский. — С учетом геополитической обстановки мы продолжаем работу по восстановлению международного туризма, как въездного, так и выездного.

Он добавил, что сейчас также ведется работа по упрощению визовых формальностей.

— В частности, путем расширения географии безвизового туробмена, например, с Южной Кореей и Израилем, — отметил Уманский.

На съезде были отмечены и успехи туротрасли столичного региона.

— Москва — это, с одной стороны, донор туризма для России, 20 процентов туристов — это жители столицы и области. С другой стороны, наш город — это крупнейший в стране транспортный хаб, и туристический центр, — отметил председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов. — Мы стремимся сделать город столицей впечатлений для наших гостей. Для этого мы совместно с РСТ развиваем, в частности, цифровую сторону нашей отрасли. Развитие туризма сейчас — это цифровизация, партнерство и инновации.

По словам Козлова, новогодний сезон столица встречает уверенно, уже к 12 декабря гостиницы города оказались наполовину заполнены. А по данным операторов, сами москвичи покупают новогодние туры для путешествий по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда.

Участники съезда отметили необходимость тесного взаимодействия турбизнеса и властных структур. Руководитель комиссии по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко в своем выступлении рассказала об основных моментах такого взаимодействия.

— Внутренний туризм в России развивается в том числе благодаря мерам поддержки от правительства. Таким, как обнуление налога на добавленную стоимость сроком на пять лет, и продление туристического кешбэка, — сказала Святенко.

Кроме того, по ее словам, благодаря совместной работе Совфеда и Министерства просвещения разработана федеральная программа, направленная на восстановление и строительство до 2030 года в регионах объектов отдыха и оздоровления детей. Первый миллиард рублей на эту программу уже заложен в бюджете на 2023 год.

КСТАТИ

По данным столичного комитета по туризму, прошедшим летом, в высокий туристический сезон, Москву посетили больше шести миллионов путешественников. Около 90 процентов из них были нашими соотечественниками, что свидетельствует об успешном развитии внутренних направлений. За высокий сезон туристы потратили в Москве больше 250 миллиардов рублей, из которых в виде налогов бюджет города получил больше 35 миллиардов рублей.

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