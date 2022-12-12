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Киноиндустрию ждут позитивные изменения

Александра Ерошенко
Общество
Киноиндустрию ждут позитивные изменения
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В понедельник, 12 декабря, в Москве прошел форум «Киноиндустрия в новой реальности». Лидеры отрасли подвели итоги года и обсудили план развития отечественного кинематографа.

Сейчас основные проблемы отрасли — это отмена проката западных фильмов в России и снижение интереса зрителей к походу в кино в целом. Также эксперты отметили сложности с закупкой оборудования и программного обеспечения, дефицит кадров, необходимость государственной поддержки.

— В 2022 году началась отмена всего нашего авторского кинематографа на всех фестивалях, проходящих в недружественных странах. Это стало сильным моральным и материальным ударом для отечественных режиссеров,— рассказала министр культуры России Ольга Любимова. — Поэтому мы увеличили финансирование детского кино и авторской анимации.

Министр культуры добавила, что сейчас ведутся переговоры с новыми рынками: Китаем, Индией, ОАЭ и Латинской Америкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии имени Горького:

— Нам показалось необходимым подвести итоги и поговорить о том, что нам удалось, а что нет. Особенно это важно в 2022 году, который был беспрецедентно сложным для отрасли. Но открылось много возможностей для роста. Нельзя не отметить тенденцию, что активно подключаются регионы и вводят дополнительные меры поддержки.

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