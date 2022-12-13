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Чистый звук: как московские музыканты делают свои инструменты из вторсырья

Антон Крылов

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Общество
Чистый звук: как московские музыканты делают свои инструменты из вторсырья
Рамиль Муликов (слева) и Михаил Драмберг демонстрируют самые необычные инструменты группы «Экология мысли» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Музыканты московской группы «Экология мысли» не ломают голову, где взять денег на инструменты: они делают их сами из того, что попадается под руку, а то и просто из мусора. И зачем все это, спросите вы...

Репетиционная база этих необычных музыкантов расположилась в одном из корпусов Электрозавода. Красное кирпичное сооружение — редкая для Москвы неоготика! — давно утратило свое прямое предназначение, и пространство сейчас все больше наполняют люди творческих профессий.

Михаил Драмберг и Рамиль Муликов не исключение — вход в их творческую обитель украшен рисунками музыкальных инструментов. Открыв створки ворот, мы попадаем в крошечную, на фоне масштабов Электрозавода, студию, которая словно перемещает нас в параллельный мир: черная комната с тусклым освещением уставлена на первый взгляд не связанными между собой предметами. Сковороды и жестяные горшочки, прикрученные к самодельному каркасу барабанной установки; сантехнические трубы, ведра и гитара с канистрой вместо деки. Здесь же — импровизированная сцена, которая обозначена лишь небольшим возвышением.

— А это наш главный духовой инструмент — «саксофон», — Михаил показывает резиновую курицу, модифицированную дополнительными клапанами, которые позволяют извлекать из нее сумасшедшие звуки, и силиконовым шлангом для подачи воздуха. — Все найденное на свалке мы превращаем в музыкальные инструменты. На них и играем.

Тема разумного природопользования для группы «Экология мысли», основоположником которой является Михаил Дамберг, играет ключевую роль. Идея собирать отходы и делать из них инструменты — не эпатажный ход, а повод показать, что каждая вещь имеет прав она вторую жизнь.

— Мы пропагандируем эту идею не только посредством музыки, но и съемками в рекламе, — продолжает Михаил. — Крупным производителям обуви и краски также была близка тема экологии, поэтому они пригласили нас стать главными действующими лицами в их кампаниях.

Рамиль по сравнению с Михаилом немногословен. Он предпочитает демонстрацию: взобравшись на сцену, берется за духовые.

— Из обрезков труб мы сделали саксофон и тромбон, — говорит Рамиль после проигрыша на обоих инструментах. — Каждый из них уникален и неповторим.

Михаил перехватывает музыкальную эстафету: в его руках слегка потрепанные домашние тапочки. Немного подумав, он решается сменить их на «концертную» пару, которая имеет более парадный вид. Обувь служит группе вспомогательным инструментом — с ее помощью наносятся удары по горизонтально расположенным трубам. И получается максимально глубокий низкий звук.

— Мы зовем эту штуку трубофоном, — исполнив партию, говорит Михаил. — Над каждым подобным инструментом пришлось попотеть, чтобы добиться нужного звучания.

«Экология мысли» несет людям понимание важности раздельного сбора мусора так, как они это умеют — с помощью своей «мусорной» музыки. За годы существования группа успела погастролировать по странам Европы и заглянуть в Китай.

Все участники группы не просто экоактивисты с нестандартным подходом, но еще и профессиональные музыканты. Михаил, например, выпускник Гнесинки. Однако хорошая выучка и благие намерения не всегда позволяют избежать недопонимания со стороны стражей порядка.

— Однажды мой товарищ-саксофонист спустя полчаса концерта на Арбате оказался в полицейском участке, — рассказывает Михаил. — Сотрудники по закону хотели изъять его рабочий инструмент на 14 суток. А для профессионала это сродни трагедии. Выручил лидер группы, с которой наш товарищ постоянно выступает, — актер Павел Майков убедил полицейских в наших чистых намерениях.

Михаил и компания не имеют привычки переживать за свой инструмент, ведь материал для него буквально лежит под ногами. Путешествуя по Валенсии, группа попала в схожую с московской ситуацию. Однако здесь бы и Майков не выручил — испанцы описали имущество с залогом 2000 евро.

— Мы не рас терялись и в течение часа подыскали себе экземпляры с даже лучшим звучанием, — улыбается лидер группы.

В ближайшее время у «Экологии мысли» состоится первый за 7 лет существования группы полноценный концерт. Мероприятие будет приурочено к выходу альбома «Бесконечность».

Описать одним словом жанр группы невозможно, однако каждое их произведение — это уникальная авторская музыка, направленная на то, чтобы сделать мир вокруг себя немножечко чище.

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