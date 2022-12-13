Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации начали строить в Щукине

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Щукино по адресу улица Авиационная, з/у 14, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции, строительство предусмотрено по индивидуальному проекту. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка.

Фасады дома будут облицованы фактурной бетонной плиткой бежевого и серо-коричневого цветов, ее выложат под прямым углом друг к другу. Таким образом создается лаконичный и эффектный вид «плетеной корзины». На фасадах предусмотрена установка металлических корзин для кондиционеров темного оттенка.

Всего в доме будет 182 квартиры (однокомнатных — 28, двухкомнатных — 128, трехкомнатных — 26). Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первый этаж сделают нежилым — здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Новостройку оснастят системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе будут установлены детская площадка с безопасным резиновым покрытием, спортивная площадка и площадки для отдыха взрослых, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.