«Летальная линия»: названы самые заразные и распространенные штаммы коронавируса в мире

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Самой распространенной линией коронавируса является «омикрон», однако в рамках этой линии существует большое количество разновидностей. При этом коронавирус в России, по сути, не отличается от вариантов в других странах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

Эксперт отметил, что в России присутствует большое количество вариантов «омикрона».

— На статус наиболее заразных вариантов претендуют, наверное, штук семь. Самый сильный — по-прежнему «цербер». Это, по сути, отражение дальнейшей эволюции подлинии BA.5 — пятой генерации «омикрона». Они наиболее сильные и сильно доминируют. Не думаю, что это будет прямо долгое доминирование, но пока это так. Тот же «цербер» официально выявлен в России, — рассказал специалист.

При этом в мире много штаммов, которые распространены только на определенных территориях, отметил иммунолог. По сути, каждое заражение можно назвать генерацией штамма. Если говорить по линиям (совокупность многих штаммов, как, например, «омикрон»), то таких, скорее всего, нет, и все ныне выявленные линии получили достаточное распространение, уточнил Крючков.

Собеседник «ВМ» отметил, что коронавирус все еще достаточно распространен в мире.

— Северное полушарие у нас не очень хорошее по коронавирусу: и Китай, и Европа. В Северной Америке что-то намечается, но пока вроде все нормально. В Европе неблагополучная ситуация, у нас тоже волна идет, просто с некоторым лагом относительно Европы — в пять–шесть недель, — рассказал эксперт.

Как заметил специалист, нет особой разницы по свойствам между тем, что циркулирует в России и в той же Европе. Имеются различия по антигенному составу, но они несущественны. В России коронавирусом в данный момент болеют не меньше, чем в Европе, но значительно больше на душу населения, чем было в Китае на пике, уточнил иммунолог.

Несмотря на устойчивое присутствие «омикрона» в мире, не исключена вероятность развития новых линий коронавируса, уверен Крючков.

— По всему миру практически полностью доминирует «омикрон»-линия. Но у животных линии разные: видно, что спектр гораздо шире. От животных и иммунодефицитных людей может прийти новая опасность, либо если будет высокая заболеваемость, — объяснил эксперт.

«Омикрон» — относительно благоприятный вариант для человека, подчеркнул специалист. Если эволюция продолжится внутри линии «омикрона» в ближайшие месяцы, то не стоит ждать резко более летального и заразного варианта: заразность и так очень высока. Но ожидать снижения патогенности и летальности тоже не приходится, уточнил собеседник «ВМ».

Если ситуация выйдет за пределы «омикрон»-линии, свойства коронавируса будут малопредсказуемыми, предупредил специалист.

— Может быть, это произойдет к осени следующего года или еще через год — этого мы не знаем точно. С высокой долей вероятности это может быть значительно более летальная линия, — заметил Крючков.

По прогнозам эксперта, в этот сезон (до весны) заболеваемость составит 50–60 процентов от рекордного сезона начала 2022 года, когда в день в России выявлялось до 200 тысяч случаев. Но это все равно будет пандемия, уверен иммунолог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что коронавирусу еще далеко до обычного сезонного заболевания.

— Если удастся увеличить темпы вакцинации настолько, что следующим летом и в начале осени без особых противоэпидемических мер заболеваемость еще больше упадет, то с высокой долей вероятности инфекция перейдет в разряд условно сезонной. Но это не значит, что через сезон все снова не превратится в пандемию. Грипп тоже вроде сезонная инфекция, а каждые пять–шесть лет — эпидемия, а иногда и пандемия. Коронавирус будет как минимум более активным в этом плане, — заключил Крючков.