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Рафик Загрутдинов: Три жилых корпуса по программе реновации вблизи станции МЦК Новохохловская ввели в эксплуатацию

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Три жилых корпуса по программе реновации вблизи станции МЦК Новохохловская ввели в эксплуатацию
Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Нижегородский на улице Новохохловской, земельный участок 1, ввели в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации. Новостройка имеет хорошую транспортную доступность. Практически до любой точки столицы можно быстро добраться на метро или МЦК. В последние годы на территории района было открыто несколько новых станций. Так, станция метро «Нижегородская» и одноименная станция МЦК расположены в 700 метрах от дома (около 10 минут пешком), — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Три жилых корпуса переменной этажности объединены общей подземной частью. Здания возвели в едином стиле. Фасады облицованы бетонной плиткой с отделкой под кирпич и кассетами из оцинкованной стали. Вместе с витражным остеклением они создают контрастный и ритмичный образ жилого комплекса.

Всего здесь размещено 1028 квартир (однокомнатных — 281, двухкомнатных — 514, трехкомнатных — 212, четырехкомнатных — 21). Шестнадцать квартир предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи сделали нежилыми — здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий размещены: комната для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в жилые корпуса будет препятствовать скольжению в любое время года.

Строения образуют полузакрытый двор, в котором создали все необходимые условия для отдыха детей и взрослых. Здесь установили спортивное оборудование для людей разных возрастов, а также песочницы, горки, качели, карусели, игровые комплексы, скамейки и парковые качели.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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