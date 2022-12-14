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Площадь крытой части столичного парка «Остров Мечты» увеличится в два раза

Михаил Петров
Общество
Площадь крытой части столичного парка «Остров Мечты» увеличится в два раза
Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

Крытая часть парка развлечений «Остров Мечты» увеличится еще на 50 процентов благодаря переносу турникетов к центральной площади городского променада. Новое пространство объединит три тематические зоны, где расположится множество новых развлечений: аттракционы, музей шоколада, театрализованное шоу с элементами ужасов, интерактивные пещеры, аркады, большая игровая зона для детей и многое другое. Посетить обновленное развлекательное пространство можно будет по единому билету в парк развлечений.

На площади под стеклянным куполом, где раньше располагался вход в парк развлечений, появится тематическая зона с пятью новыми механическими аттракционами, среди которых будет первый в мире обзорный монорельс протяженностью 500 метров, расположенный внутри помещения.

Развлечения второй тематической зоны будут рассчитаны на молодежь: здесь откроет двери театрализованное устрашающее шоу о закулисье карнавала, обитатели которого не оставят равнодушными даже самых смелых гостей. В новом пространстве появится двухэтажный аркадный центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров с игровыми автоматами, а также скоростные гонки с препятствиями.

— Несмотря на существующие сложности, мы продолжаем развивать крупнейший развлекательный кластер в России, а благодаря удвоению крытой части наш парк развлечений войдет в число крупнейших в мире. Интерес к «Острову Мечты» среди москвичей и туристов постоянно увеличивается, за неполный 2022 год нас уже посетило на 40 процентов больше гостей, чем в прошлом году. Мы наблюдаем растущий общественный спрос на новые семейные, детские и экстремальные аттракционы, а также на иммерсивные выставочные пространства и комфортные зоны отдыха, — рассказал генеральный директор парка Борис Пищик. — Удовлетворить потребности посетителей смогут только качественно новые и разнообразные форматы развлечений, поэтому мы развиваем три новых направления.

Третья тематическая зона будет ориентирована на более юную аудиторию и предложит гостям посетить выставочное пространство Музея шоколада. Также для детей всех возрастов будет открыт самый большой в Москве игровой клуб площадью три тысячи квадратных метров. Здесь же юных посетителей будут ждать атмосферные интерактивные приключения «Тайны пещер», воспроизводящие природный подземный ландшафт.

В новом пространстве крытого парка развлечений будут доступны зоны для покупки билетов офлайн, появятся тематический японский ресторан «У Балу», стильное кафе-мороженое, а вместимость гардероба возрастет более чем на 20 тысяч мест.

Первая очередь обновленного развлекательного пространства откроет двери для гостей в декабре 2022 года.

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