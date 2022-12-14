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Лекция «Введение в журналистику. Особенности, цели и задачи журналистики»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Лекция «Введение в журналистику. Особенности, цели и задачи журналистики»
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

«Введение в журналистику. Особенности, цели и задачи журналистики»

На первом вводном занятии эксперты рассмотрят общие вопросы, которые важно и нужно знать будущему специалисту. А именно: что такое журналистика простыми словами, в чем заключается ее основная идея и концепция, какие виды и жанры существуют, и что собой представляют СМИ и медиа. Вдобавок более подробно опишут миссию и организационную структуру редакции. Расскажут про компетенции, необходимые для хорошего журналиста, а также ответят на самый главный вопрос «Нужно ли иметь образование, чтобы заниматься журналистской деятельностью?».

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