Вдоль по Нижней Масловке пройду

К этому времени уличные новогодние торговые площадки стали еще популярнее, вот, например, семья Балалаевых на ярмарке в «Лужниках», 1972 год / Виктор Будан / Фотохроника ТАСС

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне столетия редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Новогодние праздники у москвичей ассоциируются с тематическими ярмарками. Так было и в 1965 году. Тогда в декабре рубрика «Справочное бюро» получила большое количество вопросов, касающихся работы праздничных торговых площадок. Что еще интересовало в те времена жителей столицы, «Вечерняя Москва» узнала, просмотрев архивы.

Какой Новый год без ярмарки

В номере от 14 декабря читательница Д. Гольянова интересовалась, где будут работать новогодние ярмарки. Рубрика отвечала, что подобные торговые площадки откроются на Центральном, Тишинском, Ленинградском, Ждановском, Преображенском, Москворецком и других рынках столицы. Сегодня на месте рынков стоят торговые центры. Перед новогодними праздниками они продолжают радовать покупателей распродажами. Традиция уличных ярмарок тоже сохранилась, например, на Красной площади.

Улица художников

Читательница А. Сашина интересовалась, когда же будет реставрироваться улица Нижняя Масловка. В номере от 14 декабря рубрика «Справочное бюро» отвечала, что работы вот-вот начнутся. Было запланировано строительство путепровода в районе Савеловского вокзала. Нижняя Масловка, которая в ту пору была замощена булыжником, получит асфальтовое покрытие.

«Для безопасности пешеходов под улицей построят переходы. Один из них будет вблизи Вятской улицы, второй — у Новой Башиловки», — писала «Вечерка».

Переходы эти были построены и существуют до сих пор. А Нижняя Масловка приобрела современный вид. Среди главных достопримечательностей этой улицы — «городок художников», где жили выдающиеся советские живописцы.

Добавьте звук

Рынок радиоэлектроники СССР не мог похвастаться разнообразием, тем не менее предлагал разные интересные товары. Например, универсальную приставку «Эхо», которую рубрика рекомендовала приобрести читателю Д. Великанову в одном из декабрьских номеров 1965 года, чтобы усилить мощность транзисторного радиоприемника. Как писала «Вечерка», аппарат создавал эффект реверберации — увеличивал мощность любых звуковоспроизводящих устройств, в том числе карманных и переносных радиоприемников. Всем была хороша приставка, кроме цены. Примерная стоимость в магазинах, как сообщала рубрика, была 35 рублей. При средней зарплате в 60–80 рублей это были большие деньги.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Елена Каримова, жительница района Динамо, 28 лет. Вопрос: У меня скоро родится ребенок. Могу ли я получить =набор для новорожденного? Если да, то как?

Ответ редакции «МВ»: Подарочный комплект детских принадлежностей при выписке из роддома могут получить родители, если хотя бы один из них имеет место жительства в Москве, либо рождение ребенка, начиная с 13 ноября 2018 года, зарегистрировано в Москве, независимо от места жительства родителей. Комплект можно получить в день выписки матери или в течение двух месяцев после рождения ребенка в отделе социальной защиты по месту жительства или пребывания в Москве.