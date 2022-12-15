Поделись своим теплом: в Саду имени Баумана открылась благотворительная ярмарка работ участников проекта «Московское долголетие»

Участники «Московского долголетия» Эльвира Бакурова (слева) и Светлана Кузьмина / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15Ас4 Карта всех событий

15 декабря в Саду имени Баумана открылась благотворительная ярмарка работ участников проекта «Московское долголетие» в поддержку детей на новых территориях.

По сложившейся традиции 34-летняя москвичка Татьяна Семенихина пришла на прогулку в парк с годовалой дочкой Ариной, а увидев нарядные домики, поспешила узнать о мероприятии поподробнее.

— Наш сад — удивительное место, где всегда проходят интересные события, — рассказывает москвичка. — В последнее время вижу здесь много активных пенсионеров. То они языки учат, то зумбу танцуют, то с палочками скандинавскими ходят. Подумала, точно они что-то новенькое придумали! И не ошиблась.

Вязаные зайцы и медвежата, шкатулки и работы из бисера, вышитые крестиком полотенца и поделки, выполненные в технике декупаж, мягкие игрушки — это подарки и сувениры для тех, кто пожертвовал любую сумму в Международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы». Собранные средства направят на помощь тяжелобольным и раненым детям, в том числе из новых регионов России.

Все изделия выполнены вручную мастерицами проекта «Московское долголетие» на занятиях по художественно-прикладному творчеству, рукоделию и вязанию. Ярмарка стала продолжением акции «Поделись теплом», в рамках которой москвичи старшего поколения вяжут теплые вещи для мобилизованных горожан.

— Я люблю вязать, — рассказывает 70-летняя жительница Нижегородского района Римма Толкачева. — Железной дороге я отдала более 30 лет жизни, а вязанию — полвека. Одевала в связанные мною вещи детей, внуков, а сейчас правнучку Софийку. А как узнала, что военнослужащим, находящимся в зоне СВО, можно передать теплые вещи, решила, что зять и внук пока обойдутся без носков. Отдала три пары и стала участницей акции «Поделись теплом». Русские люди всегда готовы помочь тем, кому сложнее!

В акции может принять участие каждый. В Саду Баумана она продлится четыре дня, с 15 по 18 декабря. Здесь можно сделать пожертвования или принести теплые вещи для военных и детей, их принимают на территории катка.