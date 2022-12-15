Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: 13 поликлиник строят в Москве по новому стандарту

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: 13 поликлиник строят в Москве по новому стандарту
Фото: Департамент строительства города Москвы

В настоящее время в Москве одновременно идет строительство 13 новых зданий поликлиник по новому московскому стандарту в различных районах столицы.

— Суммарно они смогут принимать 7280 пациентов в смену, их общая площадь составляет 175,21 тысячи квадратных метров, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.

Основными принципами нового стандарта являются понятная навигация и удобное зонирование помещений: кабинеты врачей размещаются таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные размещают на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первых этажах обустраивают кафе, где можно перекусить после сдачи анализов, а в детских поликлиниках появляются специальные игровые зоны, где маленькие пациенты смогут скоротать время в ожидании приема врача. Новые здания оснащают самым современным медицинским оборудованием, чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.

— На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения. Среди них перинатальный центр на 130 коек на территории больницы в Коммунарке, медицинский корпус Больницы им. А. К. Ерамишанцева, четыре детские поликлиники по новому московскому стандарту на 320 посещений в смену каждая общей площадью 23 тысячи квадратных метров в районах Кунцево (ЗАО), Южное Медведково (СВАО), Войковский и Савеловский (САО), — также добавил Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства отметил, что до конца года планируется завершить строительство еще пяти объектов здравоохранения: уникальный лечебно-диагностический комплекс им. А. С. Логинова, скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, детский корпус больницы в Коммунарке на 180 коек и две детско-взрослых поликлиники на 750 посещений в смену каждая в районах Солнцево и Свиблово.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте