Рафик Загрутдинов: 13 поликлиник строят в Москве по новому стандарту

Фото: Департамент строительства города Москвы

В настоящее время в Москве одновременно идет строительство 13 новых зданий поликлиник по новому московскому стандарту в различных районах столицы.

— Суммарно они смогут принимать 7280 пациентов в смену, их общая площадь составляет 175,21 тысячи квадратных метров, — сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.

Основными принципами нового стандарта являются понятная навигация и удобное зонирование помещений: кабинеты врачей размещаются таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные размещают на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первых этажах обустраивают кафе, где можно перекусить после сдачи анализов, а в детских поликлиниках появляются специальные игровые зоны, где маленькие пациенты смогут скоротать время в ожидании приема врача. Новые здания оснащают самым современным медицинским оборудованием, чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.

— На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения. Среди них перинатальный центр на 130 коек на территории больницы в Коммунарке, медицинский корпус Больницы им. А. К. Ерамишанцева, четыре детские поликлиники по новому московскому стандарту на 320 посещений в смену каждая общей площадью 23 тысячи квадратных метров в районах Кунцево (ЗАО), Южное Медведково (СВАО), Войковский и Савеловский (САО), — также добавил Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства отметил, что до конца года планируется завершить строительство еще пяти объектов здравоохранения: уникальный лечебно-диагностический комплекс им. А. С. Логинова, скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, детский корпус больницы в Коммунарке на 180 коек и две детско-взрослых поликлиники на 750 посещений в смену каждая в районах Солнцево и Свиблово.