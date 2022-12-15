МТС в семь раз увеличила скорость интернета в московском метро

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пассажиры в столичном метро все чаще и больше пользуются интернетом. Это требует от операторов постоянных работ, чтобы связь оставалась стабильной на всех участках: платформах, переходах и особенно тоннелях, где можно почитать, послушать музыку, посмотреть видео и пообщаться в соцсетях.

МТС улучшила качество мобильной связи в тоннелях сразу трех наиболее загруженных линий Московского метрополитена — Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Калужско-Рижской. Это одни из самых загруженных направлений метрополитена, которые ежедневно перевозят около трех миллионов пассажиров. В тоннелях этих линий был проложен специальный кабель и объединены все задействованные диапазоны стандарта LTE, чтобы увеличить емкость сети.

В результате средняя скорость мобильного интернета на перегонах этих веток в часы пик выросла в 7,5 раза — до 60 Мбит/с, а емкость сети — в 3,5 раза.

— За последний год трафик передачи данных в подземке вырос более чем на 45 процентов, произошло это в основном за счет интернет-сессий в перегонах во время пути. Сейчас в зависимости от загруженности составов мы в несколько раз расширили емкость сети и повысили скорость интернета в тоннелях линий с самым плотным пассажиропотоком. Одновременно компания продолжает работу на остальных участках, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться мобильной связью в любой точке подземки, — рассказывает технический директор Московского региона компании Владислав Медведев.

На всех станциях и переходах метрополитена компания установила новое оборудование и перенастроила сеть еще в начале этого года. В результате средняя скорость мобильного интернета на платформах и пересадочных узлах выросла до 100 Мбит/с.