Фото: Пресс-служба ансамбля «Березка»

Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной отметил начало 75-го юбилейного сезона большим концертом в Кремлевском дворце. «Вечерняя Москва» пообщалась с руководителем коллектива Еленой Гришковой (Е. Г.), заслуженным артистом России Александром Костиным (А. К.) и хороводницей Яной Гребенниковой (Я. Г.).

— Елена, расскажите, пожалуйста, что зрители увидят на ваших выступлениях в новом юбилейном году?

Е. Г.: — Сюрпризы будут сопровождать весь 2023 год. У ансамбля три юбилея: 115 лет со дня рождения создателя коллектива Надежды Надеждиной, 75 лет ансамблю и 85 лет исполнилось бы Мире Кольцовой, которая отдала «Березке» 65 лет жизни. Мы подготовили большую и очень яркую специальную программу, которая связана одной драматургической линией. В нее вошел и лирический хоровод из нашего постоянного репертуара, ставший классическим. Будут и парные танцы, и сугубо мужские номера, кадрили, миниатюры, но основное — это русский девичий хоровод, можно сказать, наша визитная карточка. Им мы откроем концерт ансамбля «Березка».

— Сколько человек работают в ансамбле?

Е. Г.: — У нас работают 100 человек. Балетная женская группа состоит из 28 участниц. Семь девушек у нас, как правило, в декрете. 25 человек — мужская танцевальная группа, 14 человек — оркестр. И есть еще, конечно, то, без чего мы обойтись никак не можем, — костюмерный цех, который вручную шьет все костюмы.

— Поделитесь, пожалуйста, в чем секрет знаменитого на весь мир «плывущего шага»?

Е. Г.: — Когда мы ездили с гастролями за границу, работники сцены частенько пытались заглянуть девушкам под юбку, чтобы узнать, что у них там вместо ног. У наших танцовщиц прекрасные натренированные ножки. Шаг — это дело техники и каждодневных многочасовых репетиций, которые длятся по 8 часов. Когда молодые участники приходят к нам, то в хоровод они попадают в последнюю очередь, потому что это очень трудновыполнимый с точки зрения техники элемент. Нужно «нести» себя по сцене. К тому же у хороводниц мало средств хореографической выразительности — ноги закрыты сарафаном до пола, в руке веточка, в другой руке платочек, и только улыбка на лице и выразительный взгляд. Во время выступлений зритель так поддерживает танцовщиц аплодисментами, что наши девушки сдерживают слезы от такого теплого приема. Наша главная задача прославлять Россию, и зритель это чувствует.

— Расскажите, пожалуйста, трудно попасть к вам в ансамбль?

Е. Г.: — Желающих очень много. Этой осенью мы посетили 29 городов России, и в каждом есть свое профессиональное учебное заведение, из которого к нам обязательно приходят желающие. И мы находим время для того, чтобы посмотреть их там — например, в далеком Нижнем Тагиле. Говорим, стоит ли им приезжать на просмотр в Москву или нет. У нас очень строгий отбор. Для поступления нужно специальное хореографическое образование.

К нам приходят из Большого театра, из студии Игоря Моисеева, из хора имени Пятницкого. Эти люди блистательно подготовлены, но у нас надо танцевать иначе. В нашем танце есть недосказанность, особая постановка рук, особые движения кисти, и нам приходится учить профессионалов заново. Кстати, «Березку» ансамблем народного танца нельзя назвать. Это авторские произведения на основе русского народного танца. В костюмах вы тоже не увидите принадлежности ни к какому региону России.

— Сегодня многие говорят об отмене русской культуры, что вы об этом думаете?

Е. Г.: — Отменить русскую культуру никто никогда не сможет. Мы сейчас ездили по городам России, и меня трогает, что молодые парни приходят из хореографических училищ, чтобы танцевать русские народные танцы. Было время, когда люди стеснялись говорить о патриотизме, о любви к Родине, а сейчас, я вижу, ситуация меняется.

— Александр, как вам работается в ансамбле? Трудно было сюда попасть?

А. К.: — Я окончил Ивановское областное училище культуры, но этого было недостаточно, и я проходил стажировку, потому что здесь очень высокий уровень мастерства артистов. Прошел через очень жесткий отбор.

К тому же танцоров берут на испытательный срок. Но могут не взять и после стажировки. Лично мне, когда я проходил эти этапы отбора, не хватало профессиональной подготовки. Было сложно вникнуть в манеру ансамбля, в постановки Надеждиной. Сначала казалось, что надо просто повторять движения, а потом стал разбирать нюансы и особенности исполнения.

Каждый номер очень сложный с точки зрения драматургии, поэтому нужно не просто выполнить какие-то действия, а еще и проникнуться образом. У мужчин в ансамбле сложные трюки. У нас каждый должен один качественный трюк исполнять. И нужно владеть не только техникой, но и навыками актерского мастерства.

— Какие трюки есть у вас?

А. К.: — Наши артисты делятся на «верховиков» и «низовиков». «Низовики» — это те, кто танцует вприсядку, а «верховики» изучают прыжковую технику. Обычно они прыгают на высоту своего плеча, около полутора метров над землей.

— Яна, расскажите, как вы пришли в ансамбль?

Я. Г.: — Я танцую с 16 лет, служу в ансамбле 18 лет и продолжаю дело своей мамы (Елены Гришковой. — «МВ»), которая много лет отдала коллективу. Окончила училище при хоре имени Пятницкого, получила специальное образование артиста балета. Я с детства хотела здесь танцевать, всегда любила приходить на работу с мамой и смотреть, как работают артисты. Это очень тяжелый труд. Секрет нашего «плывущего шага» в особой физической и технической подготовке. Но помимо этого, нужно еще особое состояние души, умение улыбаться глазами, артистизм и способность передать свое состояние зрителю.

Фото: Пресс-служба ансамбля «Березка»

ДОСЬЕ

Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» создан в 1948 году советским балетмейстером и хореографом Надеждой Надеждиной. Выступления коллектива имели большой успех в Советском Союзе и в зарубежных странах. «Березка» и по сей день активно гастролирует. Ансамбль признан национальным достоянием России.

Хоровод колхозниц

Ансамбль создала в 1948 году советский хореограф и балетмейстер народная артистка СССР Надежда Надеждина, выстроив в хоровод молодых колхозниц Тверской области на сцене сада «Эрмитаж». Появление красавиц в красных сарафанах с зелеными веточками березы и бирюзовыми платочками в руках имело ошеломительный успех. Этот исторический номер стал классикой и визитной карточкой «Березки».

Костюмы весят 2,5 тонны

За два часа хороводов и плясовых девушки меняют сарафаны и головные уборы более 20 раз. Всего у коллектива около двух тысяч костюмов. Общий вес этой «амуниции» — около 2,5 тонны. Каждый костюм — настоящее произведение искусства из бархата, шифона, кружева или батика, расшитых тесьмой и бисером.

Есть время на увлечения

У артистов ансамбля остается время и на хобби. Так, например, заслуженный артист России Александр Костин в свободное от выступлений и репетиций время увлекается рыбной ловлей, пишет стихи и песни. В ансамбле «Березка» он работает с 2003 года.

От солистки до педагога

Елена Гришкова на протяжении 25 лет была одной из ведущих солисток ансамбля, исполняла лирические и характерные партии в танцах: «Русский фарфор», «Шуточная сердечная» и других. Более 27 лет она является педагогом-репетитором в ансамбле «Березка».

Народное достояние

Поклонниками «Березки» были бывший корейский лидер Ким Ир Сен и бывший председатель КНР Мао Цзэдун, в разгар холодной войны выступление «Березки» посмотрел 35-й президент США Джон Кеннеди с супругой Жаклин. А экс-премьер-министр Индии Индира Ганди лично приглашала коллектив в свою страну. Ансамбль признан национальным достоянием России.

Преемственность поколений

В ансамбле приветствуется преемственность поколений, в нем уже 18 лет танцует дочка Елены Гришковой Яна Гребенникова, которая выросла на выступлениях мамы. Первый раз Яна вышла на сцену в три года.

Обошли земной шар

Подсчитано, что девушки прошли своим фирменным «плывущим шагом» почти 50 тысяч километров — больше длины экватора Земли. А сам коллектив объехал 90 стран мира.