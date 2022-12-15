Поздравление друзьям можно отправить говорящим письмом

«Говорящее письмо» можно было записать не только в Парке Горького, но и на ВСХВ (сейчас ВДНХ), о чем сообщалось в «Вечерней Москве»

Теплая зима, душевные поздравления и невероятные открытия — «Вечерняя Москва» продолжает писать о том, что важно и интересно читателю.

Необычное письмо

«После осеннего перерыва сегодня в Парке им. Горького вновь открывается ателье звукозаписи «Говорящее письмо». Здесь с помощью специальной аппаратуры можно будет записать на целлулоидную пластинку речь, пение, музыку и т.д. Сразу же после записи посетитель получает «говорящую открытку» или «говорящее письмо», которое можно отправить по адресу».

21 декабря 1938 года Этой зимой в Парке Горького на катке будет работать 12-метровый трак с неоновыми декорациями, современным аудиои видеооборудованием. Записать видеопоздравления могут все желающие. Сделать это можно вместе с семьей, в компании друзей и даже с любимыми блогерами, которые будут на катке почти каждые выходные.

— Записать ролики на фоне трака можно в любой день работы катка, а внутри него — с пятницы по воскресенье, — уточнили в пресс-службе.

24 ноября 2022 года.

Строгий контроль

«Начальник Жилищного управления Моссовета тов. Майоров отдал специальный приказ. Всем райжилуправлениям предложено установить контроль за работой управдомов и истопников. <…> Начальникам Ленинградского и Бахметьевского райжилуправлений Соколову и Клюйкову, не организовавшим аварийных бригад, объявлен выговор.

Управдом дома № 15 по Рождественскому бульвару Крылов, из-за халатности которого произошла крупная авария системы центрального отопления в доме, отстраняется от работы и привлекается к уголовной ответственности».

23 декабря 1938 года

В наше время температуру в батареях делают горячее или холоднее заблаговременно на основании прогноза погоды.

— В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и соответствует погодным условиям, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

30 ноября 2022 года

Редкое явление

«В Москву возвратился научный сотрудник комитета по метеоритам тов. Кринов, выезжавший в Донецкую область на место падения метеорита. Тов. Кринов опросил около 50 местных колхозников. В данном случае, по-видимому, имело место сравнительно редкое явление — метеоритный дождь».

2 декабря 1938 года

Недавно московские ученые совместно с зарубежными коллегами изучили каменный метеорит, который нашли в пустыне Сахара. Осколок весом всего 4,5 грамма образовался 470 миллионов лет назад при столкновении двух астероидов. Метеорит пронизан загадочными прожилками стекла.