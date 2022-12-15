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В Саду имени Баумана открылась благотворительная ярмарка

Альфия Камилова
Общество
В Саду имени Баумана открылась благотворительная ярмарка
Волонтер Оксана Чешейко на ярмарке «Московского долголетия» в Саду имени Баумана

15 декабря в Саду имени Баумана начала работу благотворительная ярмарка, инициаторами которой выступили активисты проекта «Московское долголетие».

В заснеженном саду сказочная зимняя атмосфера. А в четырех павильонах ярмарки «Московское долголетие» можно выбрать для себя вязаные игрушки и керамические изделия, прихватки, елочные украшения, обереги и многое другое.

— Все изделия выполнены мастерицами нашего проекта, — рассказывает волонтер Оксана Чешейко. — Купить шедевры невозможно, а взять в качестве сувенира за пожертвование любой суммы в международную благотворительную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы» — можно! Москвичи с удовольствием жертвуют свои деньги.

— Работаю по соседству, — поясняет программист Алексей Михайлов. — С собой было 1200 рублей, их и отдал. Это мое лучшее предновогоднее вложение. А подаренную мне прихватку отдам маме, на кухне пригодится.

Также люди старшего поколения решили помочь теплыми вещами детям, живущим на новых территориях и поддержать мобилизованных москвичей. Здесь, рядом с катком, находится пункт сбора теплых вещей. Он будет открыт до 18 декабря.

— Акция «Поделись теплом» и идея проведения благотворительной выставки-ярмарки возникли по инициативе участников «Московского долголетия», — рассказывает замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

70-летняя москвичка Римма Толкачева принесла в пункт приема теплых вещей три пары шерстяных носков.

— Изначально вязала их для внуков и зятя. Но потом подумала — перетопчутся. Солдатам носочки нужнее, — улыбается она. — Поэтому принесла их сегодня сюда.

Ярмарки Благотворительность Департамент труда и социальной защиты населения Московское долголетие Волонтеры
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