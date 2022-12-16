Рафик Загрутдинов: Первый жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Коптево

Фото: Департамент строительства города Москвы

— В районе Коптево по адресу Соболевский проезд, дом 20б, введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Новостройка стала первой в районе Коптево, возведенной по программе реновации, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом состоит из одной секции, его возвели по индивидуальному проекту. Фасадная система выполнена из аквапанелей и керамогранитных плит с отделкой под кирпич, на фасадах установлены металлические корзины для кондиционеров. В новостройке 161 квартира (однокомнатных — 23, двухкомнатных — 115, трехкомнатных — 23). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнили в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Первый этаж новостройки сделали нежилым — здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены комната для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В здании установили три пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделали в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилых домов будет препятствовать скольжению в любое время года. Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Во дворе установили детскую площадку с безопасным покрытием из резиновой крошки и спортивную площадки, а также площадки для тихого отдыха.