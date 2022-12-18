Северная закалочка: чтобы согреться, жители Якутии используют оленьи шкуры

Участники экстремального марафона «Полюс холода» во время забега недалеко от села Оймякон / Фото: AP Photo / Иван Никифоров / ТАСС

В якутском селе Оймякон температура достигла рекордной для этой зимы отметки в –60 градусов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как местные жители переносят холод.

В селе Оймякон, где был побит температурный рекорд, проживают почти пятьсот человек. Это место называют одним из земных «полюсов холода» — такая здесь суровая погода.

Ресторатор из Якутска Иннокентий Лукин, который часто ездит по республике, отметил, что местные жители умеют справляться с вызовами стихии.

— Люди у нас понимают: природе не надо сопротивляться, ей надо подчиниться, — говорит Иннокентий. — Это менталитет якутов: надо жить в гармонии с природой и подстраиваться под нее, использовать для согрева средства, данные ею же. Ведь в лесах выживают животные. А значит, к холоду может приспосабливаться и человек. Поэтому одежду мы делаем всегда из шкур оленей. В их шкуре много жира, который не пропускает холод.

Мужчина рассказывает, что однажды в Якутию приехали командировочные, прихватив с собой утепленную одежду, созданную «по новым разработкам». Им предложили надеть оленьи шубы, но те отказались.

— Через 20 минут эти люди стали жутко мерзнуть, а когда переоделись в оленью одежду, то согрелись, — отмечает Иннокентий Лукин.

Школьников, кстати, в этот морозный день перевели на дистанционное обучение, а детские сады работали в штатном режиме. Отменяют занятия в якутских школах по совокупности разных погодных признаков. Например, при температуре –45 градусов, если нет ветра. Или при температуре –44 градуса, если ветер дует с порывами один метр в секунду, а при температуре –43 градуса, если ветер 2 метра в секунду, и при температуре –42 градуса — если скорость ветра составляет 3–5 метров в секунду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Карбушев, первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия):

— Переносить лютый мороз сложно, но можно: при таких низких температурах, как правило, низкая влажность и отсутствует ветер. Главное — тепло одеваться. Что касается школьников, то начиная с температуры ниже 42 градусов в школах начинают постепенно отменять школьные занятия (актированные дни). Условия ввода актированных дней устанавливают местные органы власти. Хотелось бы отметить, что детские сады всегда работают в штатном режиме.

РЕКОРД

Официально в Оймяконе была зафиксирована минимальная температура –67,7 градуса по Цельсию 6 февраля 1933 года. Однако геолог Сергей Обручев отмечал в своем дневнике, что в 1926 году здесь было и –71,2 градуса. При этом максимальная летняя температура была зафиксирована 20 июня 2021 года в Верхоянске. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +38 градусов.