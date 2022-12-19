Рафик Загрутдинов: В столице построили полсотни новых дорог

Фото: Департамент строительства города Москвы

В столичном департаменте строительства подвели предварительные итоги уходящего года. О том, какие дорожные объекты построили в этом году, что еще предстоит сделать, о том, какой план на следующий год, поговорили с руководителем столичного департамента строительства Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, расскажите, какие объекты в этом году появились на карте столицы?

— В планах на этот год — завершить строительство 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений, 12 пешеходных переходов. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 50,4 километра дорог, 14 искусственных сооружений и пять пешеходных переходов. План этого года планируем выполнить в полном объеме.

— Какие знаковые объекты вы могли бы отметить?

— В День города Москвы президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыли северный участок Московского скоростного диаметра (МСД) — от Дмитровского до Ярославского шоссе. Северная часть диаметра — самая сложная. Строительство велось без остановки движения на крупных городских магистралях и в «окна» на железной дороге, так как трасса пересекает большое количество путей. От Алтуфьевского до Дмитровского шоссе построили эстакаду, одну из крупнейших в городе, ее длина составляет 2,4 километра. Таким образом, с сентября запущено движение по основному участку МСД в пределах МКАД от М11 «Москва — Санкт-Петербург» до Косинской развязки.

Кроме этого, построен путепровод для соединения улиц Матвеевской и Веерной с проспектом Генерала Дорохова. Завершены работы по путепроводу тоннельного типа со съездом с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в рамках строительства улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево». Выполнили реконструкцию улицы Краснобогатырской со строительством моста через реку Яузу. Была сформирована улично-дорожная сеть в промзоне «Руднево».

А также завершили важнейшую реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Запуск движения по данному участку позволил значительно улучшить пропускную способность транспорта в северо-восточной части МКАД.

— Что еще осталось сделать до конца года?

— До конца этого года планируем завершить строительство основного хода магистрали «Солнцево — Бутово-Варшавское шоссе» на участке от Боровского шоссе до Киевского шоссе, северного участка Московского скоростного диаметра (северо-восточная хорда) от улицы Покровской до Зенинского шоссе, а также южного участка от улицы Шоссейной до улицы Полбина. Также будут завершены работы по двум путепроводам: через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД на улице Барклая и в районе примыкания к улице Александры Монаховой в рамках участка магистрали «Солнцево — Бутово — Видное» от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны.

— Какие дорожные стройки станут ключевыми в следующем году?

— В следующем году планируется завершить строительство около 70 километров улично-дорожной сети, 33 искусственных сооружений и 21 пешеходного перехода. Будут завершены работы по южному участку МСД — от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной. Здесь возводится одна из самых протяженных эстакад основного хода протяженностью 1,5 километра. Строительство ведется одновременно с трех точек методом надвижки без приостановки движения основного хода Волгоградского проспекта, ж/д путей МЦД-2, открытого участка метрополитена Таганско-Краснопресненской линии, а также улиц Люблинской и Шоссейной. После ввода этого участка в эксплуатацию улучшится транспортная доступность районов Печатники, Текстильщики, снизится транспортная нагрузка на развязку ТТК с Волгоградским проспектом и улицу Люблинскую.

Также будут достроены южные участки МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, от Павелецкого направления МЖД до МКАД.

Кроме этого, в следующем году планируем завершить капитальную реконструкцию Дмитровского путепровода, благодаря которому увеличится пропускная способность Дмитровского шоссе.

— Если говорить в целом о строительстве Московского скоростного диаметра, на каком этапе сейчас работы?

— На сегодняшний день готовность Московского скоростного диаметра составляет более 70 процентов. Уже введено в эксплуатацию 109 километров дорог, 77 искусственных сооружений и 17 внеуличных пешеходных переходов, что составляет половину диаметра. Южный участок диаметра готов на 65 процентов, северный — на 90 процентов.

В сентябре этого года завершилось строительство северного участка МСД в пределах МКАД — от М11 до Косинской развязки. Здесь построено 8 километров дорог и 4 искусственных сооружения. В декабре в рамках строительства северного участка МСД планируется открыть движение в районе Некрасовки — от улицы Покровской до Зенинского шоссе. На участке протяженностью 8,2 километра появится одно искусственное сооружение и три пешеходных перехода. В следующем году планируем завершить работы в районе будущей трассы М12 на участке от Зенинского шоссе до трассы М12 «Москва — Казань» протяженностью 5,8 километра. Здесь будет построено 3 искусственных сооружения. Также до конца 2023 года в планах завершить строительство южного участка МСД, связывающий шоссе Энтузиастов с МКАД в районе Варшавского шоссе. Его длина составит 74 километра, на участке будут возведены 40 искусственных сооружений и 8 пешеходных переходов.

— В этом году было завершено благоустройство набережной Марка Шагала. Какие еще набережные будут сданы в следующем году?

— В этом году мы завершили благоустройство набережной Марка Шагала протяженностью 890 метров. В будущем году будут закончены работы по реконструкции участка Крутицкой набережной — от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной протяженностью 760 метров и Симоновской набережной на участке от Крутицкой набережной до стадиона «Торпедо».

Кроме этого, в 2023 году планируем приступить к благоустройству Шелепихинской набережной, Симоновской набережной — на участке от стадиона «Торпедо» до ТТК; набережной реки Москвы — от Филевского парка до территории театра «Мастерская П. Н.Фоменко». Также планируем приступить к строительству моста через реку Москву в створе Берегового проезда, пешеходного моста через Нагатинский Затон и велопешеходного моста в рамках концепции развития МГТУ им. Н. Э. Баумана.