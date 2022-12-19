День зимнего солнцестояния в 2022 году: какого числа, история, приметы

День зимнего солнцестояния в 2022 году: дата, история, обряды и традиции
Астрономический новый год наступает в день зимнего солнцестояния. С этого момента световой день идет на прибыль после длиннейшей ночи в году. Как провести праздник правильно, по традициям предков, чтобы привлечь в жизнь позитив, — в материале «Вечерней Москвы».
Когда будет день зимнего солнцестояния в 2022 году
Зимнее солнцестояние в 2022 году, согласно астрономическим вычислениям, случится 21 декабря в 18:58 по московскому времени. Ночь с 20-го на 21-е число станет самой длинной в году, а день — самым коротким.
История праздника
В период солнцестояния в мир людей спускается нечисть, чтобы насытиться энергией живых, считали наши прародители. Защититься от зла помогали еловые ветки: их нужно было развешивать в разных уголках жилища. Насыщенный аромат дерева призван распугать непрошеных гостей.
Также в этот день славяне чествовали Бога нового Солнца — Коляду. Бурное празднование с песнями и плясками сулило благосклонность представителя ведического пантеона ко всем участникам действа.
Обряды и традиции
В старину люди трепетно относились к таинственному дню и верили, что в природе генерируется огромное количество энергии, которую можно направить во благо. Для этого проводили специальные обряды.
Перед тем как проводить ритуалы, нужно тщательно убраться дома: отмыть все уголки, избавиться от хлама и ненужных вещей. Это помогает освободить пространство для появления всего нового и хорошего.
Обряд отпускания негатива
Ритуал рекомендуется проводить во время захода солнца 20 или 21 декабря.
- Возьмите чистый бумажный лист и напишите на нем плохое и неприятное, что произошло с вами за год, — все, от чего вы хотели бы очистить жизнь и голову.
- Вслух или про себя проститесь с этим черным списком. Например, скажите: «Я оставляю все негативные события в прошлом, я благодарю за этот опыт».
- Сожгите лист. При этом наблюдайте, как языки пламени пожирают все, что причиняло вам боль, злило и расстраивало вас.
Обряд очищения водой
Вода — одна из стихий, которая приобретает особенную силу в день солнцестояния.
- Наберите ванну.
- Растворите в воде морскую соль — она добавит эффективности процедуре.
- Устройте в ванной интимный полумрак, расставив зажженные свечи.
- Включите расслабляющую музыку.
- Погрузитесь в воду и представляйте, как все тревоги и печали оставляют вас, уходят болезни души и тела.
- В завершение сеанса спустите воду, наблюдайте, как она исчезает в стоке вместе со всем дурным.
- Примите прохладный бодрящий душ.
Обряд загадывания желания
Для максимального эффекта нужно загадывать желание на рассвете.
- Глядя на восток, туда, где всплывает новорожденное светило, посылайте ему благодарности: думайте обо всем прекрасном, что у вас было и есть.
- После попросите исполнить то, о чем мечтаете. Максимально подробно, в деталях опишите то, чего хотите.
- Ощутите, будто загаданное уже сбылось. Постарайтесь как можно дольше пробыть в этих приятных ощущениях.
Как праздновали этот день другие народы
Древние люди рассчитывали временные периоды, наблюдая за движением Солнца. На основе этих знаний появились такие великие строения, как Стоунхендж в Великобритании или Ньюгрейндж в Ирландии: оси строений ориентируются по рассвету и закату в дни солнцестояния.
Древнеримские Сатурналии
Древние римляне в даты равноденствия чествовали бога Сатурна, а праздничные дни с 17 по 23 декабря назывались Сатурналиями. Земледельцы заканчивали заботы и, наконец, могли веселиться. Устраивались пиршества и массовые гуляния, останавливались все общественные дела, дети освобождались от занятий в школах, даже преступников никто не наказывал. Рабы на время уравнивались в правах с господами, и все вместе воспевали Сатурна. Было принято закалывать свинью и обмениваться подарками.
Йоль у древних германцев
В средневековой Германии самую долгую ночь года называли «йоль». Германцы связывали дату с возрождением Короля Дуба — он оживлял семена, дремлющие в промерзшей земле. Считалось, что именно его стараниями почвы принесут богатый урожай по весне. Народ наслаждался сидром, водил хороводы вокруг костров на полях, из еловых веток и пшеничных колосьев (символ урожая) плелись корзины, которые наполнялись яблоками (символ солнца), гвоздикой и мукой (символ света). Жилища украшали ветвями деревьев, чтобы духи природы принесли в дом счастье и благополучие.
Праздник в христианстве
Христиане в эти даты празднуют Рождество Христово. Это не только рождение Господа, но и Солнца. Католики отмечают его 24 декабря, когда Солнце вновь начинает подниматься после того, как проходит нижнюю точку. В православной традиции Рождество приходит 7 января: дата сместилась из-за летоисчисления по юлианскому календарю.
Праздник в славянской культуре
Язычники в это время пытались задобрить Карачуна — опасного духа зимы. Также они называли этот период коловоротом. Женщины пекли каравай в форме солнца, чтобы аромат хлеба прогнал злых духов и наполнил дом благостью. За некоторое время до солнцеворота наши предки старались избавиться от всего ненужного, очистить дом и тело, отстраниться от мирского.