День зимнего солнцестояния в 2022 году: какого числа, история, приметы

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Астрономический новый год наступает в день зимнего солнцестояния. С этого момента световой день идет на прибыль после длиннейшей ночи в году. Как провести праздник правильно, по традициям предков, чтобы привлечь в жизнь позитив, — в материале «Вечерней Москвы».

Когда будет день зимнего солнцестояния в 2022 году

Зимнее солнцестояние в 2022 году, согласно астрономическим вычислениям, случится 21 декабря в 18:58 по московскому времени. Ночь с 20-го на 21-е число станет самой длинной в году, а день — самым коротким.

История праздника

В период солнцестояния в мир людей спускается нечисть, чтобы насытиться энергией живых, считали наши прародители. Защититься от зла помогали еловые ветки: их нужно было развешивать в разных уголках жилища. Насыщенный аромат дерева призван распугать непрошеных гостей.

Также в этот день славяне чествовали Бога нового Солнца — Коляду. Бурное празднование с песнями и плясками сулило благосклонность представителя ведического пантеона ко всем участникам действа.

Обряды и традиции

В старину люди трепетно относились к таинственному дню и верили, что в природе генерируется огромное количество энергии, которую можно направить во благо. Для этого проводили специальные обряды.

Перед тем как проводить ритуалы, нужно тщательно убраться дома: отмыть все уголки, избавиться от хлама и ненужных вещей. Это помогает освободить пространство для появления всего нового и хорошего.

Обряд отпускания негатива

Ритуал рекомендуется проводить во время захода солнца 20 или 21 декабря.

Возьмите чистый бумажный лист и напишите на нем плохое и неприятное, что произошло с вами за год, — все, от чего вы хотели бы очистить жизнь и голову.

Вслух или про себя проститесь с этим черным списком. Например, скажите: «Я оставляю все негативные события в прошлом, я благодарю за этот опыт».

Сожгите лист. При этом наблюдайте, как языки пламени пожирают все, что причиняло вам боль, злило и расстраивало вас.

Обряд очищения водой

Вода — одна из стихий, которая приобретает особенную силу в день солнцестояния.

Наберите ванну.

Растворите в воде морскую соль — она добавит эффективности процедуре.

Устройте в ванной интимный полумрак, расставив зажженные свечи.

Включите расслабляющую музыку.

Погрузитесь в воду и представляйте, как все тревоги и печали оставляют вас, уходят болезни души и тела.

В завершение сеанса спустите воду, наблюдайте, как она исчезает в стоке вместе со всем дурным.

Примите прохладный бодрящий душ.

Обряд загадывания желания

Для максимального эффекта нужно загадывать желание на рассвете.

Глядя на восток, туда, где всплывает новорожденное светило, посылайте ему благодарности: думайте обо всем прекрасном, что у вас было и есть.

После попросите исполнить то, о чем мечтаете. Максимально подробно, в деталях опишите то, чего хотите.

Ощутите, будто загаданное уже сбылось. Постарайтесь как можно дольше пробыть в этих приятных ощущениях.

Как праздновали этот день другие народы

Древние люди рассчитывали временные периоды, наблюдая за движением Солнца. На основе этих знаний появились такие великие строения, как Стоунхендж в Великобритании или Ньюгрейндж в Ирландии: оси строений ориентируются по рассвету и закату в дни солнцестояния.

Древнеримские Сатурналии

Древние римляне в даты равноденствия чествовали бога Сатурна, а праздничные дни с 17 по 23 декабря назывались Сатурналиями. Земледельцы заканчивали заботы и, наконец, могли веселиться. Устраивались пиршества и массовые гуляния, останавливались все общественные дела, дети освобождались от занятий в школах, даже преступников никто не наказывал. Рабы на время уравнивались в правах с господами, и все вместе воспевали Сатурна. Было принято закалывать свинью и обмениваться подарками.

Йоль у древних германцев

В средневековой Германии самую долгую ночь года называли «йоль». Германцы связывали дату с возрождением Короля Дуба — он оживлял семена, дремлющие в промерзшей земле. Считалось, что именно его стараниями почвы принесут богатый урожай по весне. Народ наслаждался сидром, водил хороводы вокруг костров на полях, из еловых веток и пшеничных колосьев (символ урожая) плелись корзины, которые наполнялись яблоками (символ солнца), гвоздикой и мукой (символ света). Жилища украшали ветвями деревьев, чтобы духи природы принесли в дом счастье и благополучие.

Праздник в христианстве

Христиане в эти даты празднуют Рождество Христово. Это не только рождение Господа, но и Солнца. Католики отмечают его 24 декабря, когда Солнце вновь начинает подниматься после того, как проходит нижнюю точку. В православной традиции Рождество приходит 7 января: дата сместилась из-за летоисчисления по юлианскому календарю.

Праздник в славянской культуре

Язычники в это время пытались задобрить Карачуна — опасного духа зимы. Также они называли этот период коловоротом. Женщины пекли каравай в форме солнца, чтобы аромат хлеба прогнал злых духов и наполнил дом благостью. За некоторое время до солнцеворота наши предки старались избавиться от всего ненужного, очистить дом и тело, отстраниться от мирского.