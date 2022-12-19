Студенты подготовили подарки и поздравительные открытки

Бойцы российских студенческих отрядов Алиса Технеряднова (слева) и Анастасия Небесная собирают новогодние подарки детям из ЛНР / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

21 декабря участники студенческих отрядов отправят новогодние подарки для детей Луганской Народной Республики. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на сборке посылок.

В студенческом центре «СО. Здание» большие столы заставлены конструкторами, наборами сладостей и настольными играми. Все это члены студотрядов упаковывают в подарочные коробки. Посылки отправятся детям ЛНР к Новому году. В каждый комплект кладут и открытку.

— Мы с теплом пишем поздравления в открытках, каждое получается уникальным. Кажется, что одно письмо — мелочь, и это ничего не значит, но на самом деле это будет трогательно и важно для маленького ребенка, который получит собранный нами подарок, — рассказывает студентка Алиса Технеряднова. — Тяжело осознавать, в каких условиях растут эти ребята, хочется их порадовать и подарить волшебство в Новый год, сохранить им детство.

Большинство собранных подарков подписаны студентами, которые знают о судьбах детей Донбасса не понаслышке. Члены педагогических студотрядов летом работали вожатыми в детских досуговых центрах в Луганске — в лагерях дневного пребывания. Юные подопечные тоже получат новогодние подарки от студентов.

Идея сбора гумпомощи родилась в ноябре. На Всероссийском слете студотряд из Ростовской области получил в подарок машину. Ребята передали ее штабу студотряда из ДНР. После студенты из Сибири собрали деньги и купили машину для штаба в ЛНР. Так началась эстафета добра.

— Взаимопомощь в студотрядах была всегда, и мы рады, что можем помочь людям, которые оказываются в сложной ситуации, — рассказала комиссар Центрального штаба российских студенческих отрядов Мария Корнилова. — Скоро стартует наша акция «Снежный десант». Волонтеры отправятся в далекие села, чтобы оказать местным жителям адресную помощь. И в этой акции примут участие студотряды из ЛНР и ДНР.

Чтобы автомобили не приезжали в эти области пустые, студотряды во всех регионах России открыли у себя точки сбора гумпомощи. В Москве собирали новогодние подарки, а уже в Ростове машины докомплектуют медикаментами и теплыми вещами. Все подарки, собранные студотрядом в Москве, дети в ЛНР получат в канун Нового года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Дрожжина, председатель Правления Московского регионального штаба Российских студенческих отрядов:

— В Луганской Народной Респу-блике сейчас нет активных бо-евых действий, поэтому тудасвозят детей с территорий, гденаходиться опасно, напримериз Донецка. Студенческие от-ряды во всех регионах Россиисобирали помощь по запросу,и как раз из Луганской обла-сти поступил запрос на подар-ки, потому что там очень многодетских центров временногоразмещения.