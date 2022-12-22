Великий князь Георгий Романов: Императорские традиции полезны

Великий Князь Георгий Михайлович и Светлейшая Княгиня Виктория Романовна / Фото: Предоставлено канцелярией Российского Императорского дома

Великий князь Георгий Михайлович Романов крестил наследника — светлейшего князя Александра Георгиевича. Таинство прошло в Москве в храме Христа Спасителя. «Вечерняя Москва» узнала, как сейчас живут представители царской династии.

— Ваше высочество, присутствовали ли на крещении наследника другие члены императорской фамилии или члены других королевских домов?

— Все европейские императорские и королевские дома имеют родственные связи между собой. Как и в любых семьях, есть кузены, с которыми у меня и супруги более близкие отношения, больше привязанности. И есть другие, с которыми мы видимся реже, потому что живем далеко или в силу разницы в возрасте, например. На крещении Александра присутствовали наши родители, а также члены царских домов Греции, Италии, Франции, Египта, представители старинных русских родов. А крестил нашего сына по благословению святейшего патриарха Кирилла его первый викарий митрополит Воскресенский Дионисий, которого мы любим и глубоко уважаем.

Митрополит Дионисий крестит Князя Александра Георгиевича / Фото: Предоставлено канцелярией Российского Императорского дома

— Крестными вашего сына избраны представители аристократии и люди незнатного происхождения. Насколько это соответствует традициям императорского дома?

— В дореволюционные времена выбор крестных для членов императорского дома был обусловлен не только родством и дружбой, но и соображениями международной политики. Сейчас мы в этом более свободны. Мы выбрали крестных, исходя из человеческих отношений и наших представлений о том, что будет полезно для духовного воспитания Александра. Здесь православные традиции должны доминировать над любыми иными.

— Ваша супруга Виктория Романовна — итальянка. В вашей семье следуют только русским традициям или итальянским тоже?

— Виктория жила во многих странах, поэтому ей прекрасно известны многие культуры и традиции. При этом она не замечает больших различий между русской и итальянской культурой. Надо сказать, что Россия была самой важной империей в Европе в течение 300 лет, до революции 1917 года, и многократно вдохновляла другие европейские народы на протяжении всей истории. Общие традиционные христианские ценности сохраняются в культурной сфере, несмотря на ряд глубоких богословских различий между православием, которое перед свадьбой приняла моя супруга, и западным христианством.

— Как вам удается находить равновесие между соблюдением традиций и современным ритмом жизни?

— Меня воспитывали в уважении к традициям. Тем не менее традиции не мешают нам вести жизнь в то время, в котором мы живем. Традиции чрезвычайно важны, потому что они определяют нашу идентичность в современном мире. Они не препятствуют, а помогают.

— Вы с супругой сейчас живете в Москве (Георгий Романов переехал в Россию три года назад, а родился в Мадриде (Испания). — «МВ»). Что вам больше всего нравится в этом городе?

— Я думаю, что в каждый исторический момент есть города, которые лучше отражают время, в котором мы живем. Я много путешествую и могу вас заверить, что сегодняшняя Москва красива, интересна и уникальна, как и любой великий город. Москва наполнена культурой, искусством и традициями. Это город, который прекрасно хранит гармонию между своей древней историей и постоянным обновлением.

Принц Михаил Павлович Прусский, Принцесса Надия, Посол Роберто Беттарини / Фото: Предоставлено канцелярией Российского Императорского дома

— Почему вы переехали в Москву, а не в Санкт-Петербург, историческую столицу Российской империи?

— Нахождение в Москве удобно для нашей деятельности. Здесь больше учреждений и организаций, с которыми мы взаимодействуем. Но и в Санкт-Петербурге мы с женой часто бываем и очень любим Северную столицу.

— Есть ли что-то, что удивляет вашу супругу в России?

— Моя жена очень любознательна. Ей нравится погружаться в изучение разных мест, понимать менталитет людей из разных стран. У нее никогда не было проблем с адаптацией. Например, она без проблем привыкла к нашему климату. Единственное, что я заметил, — ее все еще очень удивляют размеры нашей страны, огромные расстояния, грандиозные масштабы памятников архитектуры.

— Вы создали «Российский императорский фонд» под патронатом своей матушки, великой княгини Марии Владимировны. Помогает ли фонд людям в зоне проведения спецоперации, тем, кто ранен и нуждается в лечении, беженцам?

— Мы всегда считали, что любое благотворительное дело нужно и важно. Поэтому стараемся помогать везде, где это необходимо, всем, кто попал в беду. Конечно, мы помогаем и беженцам, и семьям военнослужащих. Благотворительность — традиция императорской семьи, а также общечеловеческая ценность, которую необходимо беречь. Мы с женой выросли в семьях, которые учили нас тому, что помощь нуждающимся является социальным долгом. Взаимопомощь есть и всегда была одной из основ развития здорового и процветающего общества. Вот почему важно поддерживать эту традицию и передавать новым поколениям стремление заботиться о других.

Великий князь Георгий Романов с супругой Княгиней Викторией Романовой и сыном, светлейшим князем Александром / Фото: Предоставлено канцелярией Российского Императорского дома

— Вы управляете консалтинговой фирмой по связям с общественностью в Брюсселе. В одном интервью вы говорили, что хотите построить мост между Европой и Россией. Сейчас деятельность вашей компании продолжается?

— В настоящее время значительная часть проектов приостановлена. Но сама организация сохраняется, и я уверен, что настанет время, когда традиционные и взаимовыгодные экономические связи России и стран Европы восстановятся. Тогда эта фирма пригодится.

— Многие связи, и культурные, и торговые, разорваны с большей частью стран. Как вы считаете, положительно ли это скажется на развитии русской культуры?

— Русская культура была и остается одной из важнейших культур мира, которая оказала огромное воздействие на все человечество — во всех областях. Русская культура исключительна и уникальна в своей утонченности. Бывали сложные времена, когда наше достояние пострадало от внешних нашествий или когда мы, увы, сами многое разрушили. Но в конечном счете культура — это наследие, которое создает и хранит народ. И поэтому никому не удастся «стереть» или «отменить» русскую культуру.

ДОСЬЕ

Георгий Михайлович Романов, сын императрицы всероссийской Марии Романовой, родился 13 марта 1981 года. Получил образование в Оксфордском университете, работал в Европарламенте, был помощником вице-президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике Лойолы де Паласио в Брюсселе. Сейчас живет и работает в Москве.

ДЕТАЛИ К ПОРТРЕТУ ГЕОРГИЯ РОМАНОВА

■ История дома

Династия Романовых правила Российской империей в течение трех веков. Первый представитель династии — Михаил Федорович Романов — взошел на престол в 1613 году и прекратил на Руси смутное время. В 1981 году семья последнего российского императора Николая II и он сам были причислены к лику святых как страстотерпцы. Это значит, что они погибли из-за корысти и злобы единоверцев. В 2013 году в России пышно отмечалось 400-летие дома Романовых. Торжества возглавил патриарх всея Руси Кирилл.

■ Династия

Современные представители Романовых — прямые потомки князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата императора Николая II. После 1917 года Кирилл Владимирович получил титул императора в изгнании и с 1924 года в эмиграции стал главой Императорского дома. Главой современного Императорского дома стала внучка Кирилла Владимировича Мария Романова, которая де-юре носит титул Императрицы Всероссийской.

Госпожа К. Беттарини, Государыня Мария Владимировна, Принц Михаил Павлович, Принцесса Надия / Фото: Предоставлено канцелярией Российского Императорского дома

■ Рос во Франции, учил русский язык

Великий князь Георгий Михайлович вырос во Франции. Его воспитывали в духе уважения к русской культуре и традициям, обучали русскому языку. Первый визит мальчика в Россию состоялся в 1992-м, тогда же восстановили его российское гражданство.

■ Личная жизнь

Великий князь Георгий Михайлович женился 1 октября 2021 года на итальянке Ребекке Беттарини. Его супруга приняла православие под именем Виктория. Супруга наследника российского престола в свободное время пишет книги под псевдонимом Георгина Перош. Героями ее книг становятся аристократы, президенты, дипломаты, вовлеченные в запутанные заговоры.

■ Первая свадьба за 120 лет

Свадьба Георгия Михайловича и Виктории Романовны стала первым бракосочетанием представителя дома Романовых в России за 120 лет. Венчание прошло в Исаакиевском соборе. На таинство пригласили более тысячи человек. Невесту к алтарю сопровождал отец — бывший посол Италии в Бельгии Роберто Беттарини.