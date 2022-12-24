От щедрой, русской души: новогодние подарки в народном стиле

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До Нового года осталось всего семь дней, а о подарках многие задумываются только сейчас. Сегодня никого не удивишь импортной вещью, да и многие зарубежные бренды покинули наш рынок. «Вечерняя Москва» вместе с сотрудницей сервиса по подбору подарков Ириной Колывановой предлагает обратиться к нашим производителям, которые создают товары в русском стиле.

Люди устали от импортной «классики» — косметики, предметов декора, одежды, алкоголя с иностранными названиями. В этом году большое количество наших локальных производителей изготавливают интересные наборы на русскую тематику.

Можно подарить комплект русских шерстяных варежек в праздничной коробке или расписную шкатулку в народном стиле. Важно, что такие наборы стоят вполне приемлемо — от 1000 до 6000 рублей в зависимости от наполнения, поэтому каждый может найти что-то на свой вкус и бюджет. Купить такие интересные подарки можно на уличных новогодних базарах, ярмарках, в магазинах подарков, а также в интернете. Я уверена, что популярность нашей культуры, учитывая обстановку, будет только расти, поэтому сейчас самое время вспомнить наши старые добрые традиции.

Устроить пир на весь мир

Известно, что регионы нашей страны славятся своей неповторимой посудой. Гжельский фарфор, жостовские подносы, суздальская керамика, столовые приборы с хохломой и многое другое. Истинные хозяйки точно оценят такой подарок. Кстати, такая посуда может стать украшением русского новогоднего стола.

Цена: от 900 рублей (за один предмет).

Детям — народные игрушки

Русские мастера создают народные игрушки, которые понравятся детям любого возраста. Например, для малышей можно купить набор из деревянных кубиков, пирамидки и лошадки, расписанных акриловыми красками. Детям постарше можно выбрать народную куклу из льна в виде русской девицы или юноши, домового. Для мальчиков есть фигурки в виде русских витязей, вырезанных из ольхи и расписанных вручную красками.

Цена: от 700 рублей.

Офис в хохломе

Если вы не знаете, что подарить начальнику или коллеге, присмотритесь к подарочным наборам, которые пригодятся на работе. Так, в интернете можно найти комплект, оформленный под хохлому: ежедневник, ручка, календарь, деревянная ложка, свистулька и мед из разных трав.

Цена: от 1600 рублей.

Я настаиваю!

Дарить алкоголь уже не оригинально. А вот натуральные наборы русских трав и специй для приготовления домашних настоек — это уже более интересный вариант. Ингредиенты упакованы в прозрачные стеклянные колбы, объединенными дубовыми держателями. В комплекте инструкция по приготовлению настоек.

Цена: от 1400 рублей.

Шапка-ушанка: тренд сезона

Русская шапка-ушанка в этом сезоне снова в моде! Вариантов этого головного убора много: на искусственном, натуральном меху, с вышивкой, узорами.

Цена: от 400 рублей (искусственный мех) до 2800 рублей (натуральный мех).

Царская фляга

Любителю отправиться на охоту, рыбалку или просто пойти в поход можно подарить дорожный набор в русском стиле: флягу с узором, набор серебристых рюмок, ложки, вилки, ножи, зажигалка.

Цена: от 4200 рублей.

Жемчуга да камни

Русская красавица точно оценит украшения ручной работы, сделанные из натуральных природных камней — хилерита, аметиста, авантюрина, лунного, бирюзы, а также жемчуга. В магазинах продаются комплекты, состоящие из браслета, колье и бус и упакованные в стильную коробку.

Цена: от 2300 рублей за комплект.

Трофей охотника

Такой подарок точно оценят мужчины. В подарочном наборе собраны баночки с паштетами и риетами из дичи: кабана, лося, утиной печени, оленя, медведя, бобра, зайца, косули. Упакованы они в деревянную коробку. По желанию можно добавить в набор колбасу, сушеное или томленое мясо.

Цена: от 1300 рублей.

Вырастить елку

Любителям садов и огородов точно придется по вкусу набор для выращивания ели или подсолнуха в домашних условиях. В деревянный куб уже помещены грунт и семена. Остается только украсить им дом или рабочее место, ухаживать за ним, согласно инструкции, и ждать всходов. Вырастить растение сможет даже ребенок.

Цена: от 500 рублей.

Тепло ли тебе, девица?

В интернет-магазинах можно найти стильные зимние подарочные наборы с расписным павловопосадским платками и варежками с меховой отделкой либо коробку с оренбургской шалью и домашними тапочками из овчины, украшенными под хохлому.

Цена: от 2300 рублей.

Волшебный короб

Русский короб может стать как символическим подарком коллеге, так и ценным презентом дорогому вам человеку. В продаже можно найти миниатюрные шкатулки для мелочей, расписанные русскими узорами, короба ручной работы из дерева или бересты, расписанные настоящими мастерами.

Цена: от 1800 рублей.

Дары леса

Такая коробочка включает в себя все самое полезное, что есть в русском лесу. Кедровые орешки, целебные чаи с лепестками луговых цветов, креммед. А украшено все натуральными шишками и еловыми ветвями.

Цена: от 3200 рублей.

Выбирай правильно