Год Черного водяного кролика — символ 2023 года: каким будет, в чем встречать, что важно знать

Фото: Unsplash

Черный водяной кролик — символ грядущего 2023 года по восточному календарю. Астрологи предрекают, что милый и добродушный покровитель сулит миру успокоение и порядок. Как полагается встретить пушистого хозяина года и заручиться его расположением — в материале «Вечерней Москвы».

Когда наступит год Черного водяного кролика

Китайцы отмечают Новый год в соответствии с лунной системой счисления. Она велит праздновать начало 12-месячного цикла в ночь со дня второго новолуния после зимнего солнцеворота: в промежуток с 21 января по 20 февраля. Кролик по восточной традиции придет 22 января, а уступит права Дракону только 9 февраля 2024-го. Россияне будут ждать Кролика уже в ночь с 31 декабря: чем больше почестей ушастому символу года, тем лучше.

Почему год Кролика называют еще и годом Кота или Зайца

Год Кролика наступает раз в 12 лет, но в некоторых культурах его знают как год Кота или Зайца. Существует две версии, которые объясняют, почему Кот и Кролик делят это место. Согласно легенде, Будда пригласил на свой день рождения дюжину животных. Путь к месту торжества им преграждала река. Будда решил, что очередность, в которой гости прибудут к учителю, будет определять их главенство над годами в цикле. Мудрец не заметил, какой именно небольшой зверек пересек реку четвертым — то ли кролик, то ли кот.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В итоге каждый народ выбрал покровителя по своим предпочтениям. Китайские мудрецы не жаловали котов, считая их приспешниками темных сил, поэтому чествуют безобидного ушастика. Тайцам и вьетнамцам больше симпатичен кот.

Вторая версия гласит, что вьетнамский и тайский гороскопы почти не отличаются от китайского. Транскрипция слова «кролик» на китайском идентична тому, как пишется слово «кот» на вьетнамском. В случае с зайцем — тоже тонкости перевода. В китайском языке в словах «кролик» и «заяц» — одни и те же звуки.

Что принесет год Черного водяного кролика

Зодиакальные животные традиционно характеризуются по энергии, стихии и цвету. Грядущий год принадлежит Черному водяному кролику, нечетный год считается женским, поэтому соответствует энергии Инь, числу семь.

Черный цвет означает настойчивость, мощь, целеустремленность.

Вода — олицетворение плавности, прогнозируемости, неторопливого течения, без сумбура и катаклизмов.

Семерка связана с мудростью, жаждой знаний и упорством.

Кролик — хранитель очага — создаст благодушную атмосферу для всех его почитателей. Астрологи предрекают, что год будет одним из самых счастливых за минувшие десятки лет.

Этот знак зодиака не потерпит скандалов, склок и других разногласий, он ратует за мир. Год обещает забрать былые переживания, быть уравновешенным и стабильным. Плодовитый Кролик благосклонен ко всем, кто стремится укрепить дружеские и семейные узы, заключить брак, родить детей или просто влюбиться.

Черный Кролик поможет и карьеристам добиться задуманных результатов на своем поприще. Поймают удачу за пушистый хвостик представители гуманитарных профессий: учителя, переводчики, писатели, журналисты.

В чем встречать год Черного водяного кролика

Задобрить зайчишку поможет правильно подобранный образ. Основной принцип — естественность и комфорт. Пусть это будет наряд без излишней вычурности, агрессивности и кислотных оттенков.

Фото: shutterstock

Каким цветам и оттенкам отдать предпочтение

Символ года оценит черную одежду или любого оттенка и фактуры, что напоминают воду. Это могут быть синий, голубой, цвет морской волны, бирюзовый, серебристый и другие варианты. Также пушистику нравятся розовый и фиолетовый. Любые вариации на тему меха отпугнут животное.

Праздничная прическа и макияж

Классические элегантные укладки, милые локоны или просто распущенные волосы — то, что стоит выбирать, чтобы угодить романтичному зверю.

В праздничном макияже можно сделать акцент на глаза, пусть тон будет ровным с сияющими акцентами, добавить немного блесток на скулы. А губы — оставить нюдовыми или с легкой розовинкой.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Как правильно украсить дом

Кролик — очень чистоплотное животное. Перед тем как приступать к украшению жилища, обязательно нужно провести генеральную уборку. Традиционно центр домашнего празднования — елка. Фигурки с символом года нужно расположить у ее основания, а также поставить на стол во время торжественного ужина. Кролик и Кот — почитатели семейных ценностей: рекомендуется украсить новогоднее дерево игрушками, которые передаются из поколения в поколение.

Символу году также придется по вкусу декор белого, голубого, синего цветов, а также черного с золотым. Так как Кролик тяготеет к естественности, праздничный стол можно оформить свежими фруктами, цветами, колосками пшеницы и еловыми ветками.

Какие блюда приготовить на Новый год

Удовлетворить вкус непривередливого в еде Кролика несложно. Абсолютное табу — крольчатина, ее точно не должно быть в доме. Допускаются позиции из мяса, рыбы и морепродуктов. К птице и Кот и Кролик равнодушны. Предпочтительно на удачу добавить к традиционному новогоднему меню из «Оливье» и «Сельди под шубой» хиты восточной кухни — например, спринг-роллы и дамплинги.

Фото: shutterstock

Что дарить близким на год Черного водяного кролика

Практичный грызун велит преподносить близким желанные и полезные презенты. Не рекомендуется покупать для родных и друзей безделушки и некачественную ерунду. Среди достойных вариантов могут быть интерьерные украшения для уютного дома:

наборы посуды;

комнатные цветы в кашпо;

плед,постельное белье;

аромадиффузоры;

фигурные свечи;

скатерть.

Уместно дарить близким талисманы и амулеты с символами года: броши, браслеты или подвески.

Фото: shutterstock

Личность и характер рожденных в год Кролика

Люди, рожденные в год Кролика, славятся мягким, уживчивым характером. Они неконфликтны, дипломатичны, стараются найти общий язык с окружающими. Не приемлют любое проявление агрессии и насилия.

Кроткий нрав и доброту Кроликов незнакомцы часто принимают за слабость, однако великодушие — это результат внутренней уверенности и духовной силы. Большинство Кроликов имеют большой потенциал к творчеству и наукам. Они харизматичны и притягательны.