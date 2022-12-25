Лес, где живут пришельцы

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На этой неделе в соцсетях появились фотографии редкого явления — в заполярном Кировске зимой зацвел гладиолус. «Вечерняя Москва» узнала у местной жительницы Юлии Жемалевой, какие еще подарки может преподнести этот город.

Кировск, колыбель горнолыжного спорта Заполярья, находится в кольце гор Хибины.

— До того, как геологи пришли осваивать Север, здесь жили саамы, — говорит Юлия. — Они подарили интересные названия: плато Расвумчорр, о котором пел Юрий Визбор, озеро Вудъявр, гора Айкуайвенчорр — в переводе с саамского «спящая красавица». Познакомиться с культурой финно-угорских народов, побывать в чуме, покормить оленей можно в окрестностях Кировска.

Фото: shutterstock

— Стоит посетить музейно-выставочный центр «Апатит» — большой горногеологический музей, — советует Жемалева. — В нем множество минералов, некоторые из них светятся.

Интересна для посещения и Снежная деревня. Это сооружение площадью более двух квадратных километров, напоминающее пещеру. Здесь стоят скульптуры из льда и снега.

— А за городом есть Таинственный лес. Существует легенда, что в 1960—1970-х годах здесь высадились инопланетяне, — делится Юлия. — Сейчас в этом лесном пространстве гостей встречают разные фигуры в виде инопланетных существ. Они издают звуки, светятся.

Другое необычное место — Полярно-альпийский ботанический сад-институт. Здесь собраны экзотические растения со всего мира. Жил в Кировске писатель Венедикт Ерофеев, ему здесь посвящен музей. А в центре города стоит скульптура «Лукавый горнячок»: пузатый дяденька улыбается, подперев ладонью щеку. В руках у него кирка, а на лбу — фонарик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Жемалева, местная жительница:

— На память можно привезти минералы, которые добывают на Кольском полуострове. Шкатулки с изображениями саамов или северных оленей, картины, тема которых — северное сияние. А еще популярны тарелки с изображением гор, брелки в виде лыжного ботинка. И, конечно, варенье из морошки или брусники и вкуснейшую рыбу — форель, семгу, камбалу, треску.