Камин, друзья да снежная баба: звезды поделились планами на новогоднюю ночь

Валерия Ланская с сыном Артемием нарядили елку / Фото: Из личного архива

Новый год совсем близко, и звезды шоу-бизнеса вовсю планируют праздничную ночь и каникулы. Знаменитости рассказали «Вечерней Москве», чем займутся в ночь с 31 декабря на 1 января.

Филипп Киркоров, который уже в начале декабря нарядил новогоднюю елку, ждет праздника с нетерпением. Последний день года король эстрады проведет с детьми на прогулке, а вечером вся семья будет играть в лото, по давней семейной традиции. Активно готовится к торжеству и семейство Владимира Преснякова-младшего. Певец выложил в сети видео, где его жена Наталья Подольская наряжает елку — вместе со старшим сыном. Как рассказала «ВМ» актриса Валерия Ланская, она тоже встретит праздник за городом.

— Новый год мы отметим, как всегда, на даче, — рассказала артистка. — Семья, друзья, камин, мангал, мясо на мангале… А потом будем отмечать мой день рождения, 2 января.

— Я буду встречать Новый год дома, в Москве, в кругу моей большой семьи, — рассказал «ВМ» актер и телеведущий Михаил Башкатов, — с женой Екатериной, сыновьями Тимофеем, Федором, Степаном и дочкой Теей. Пока с супругой не решили — будем праздновать в узком кругу, с детьми или пригласим еще и друзей.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер театра и кино Андрей Андреев сообщил, что 31 декабря привык проводить на сцене:

— Раньше в последний день года я работал на вечернем спектакле в Театре имени Гоголя и попадал домой совсем поздно. И в последние три года встречаю его на работе — в качестве Деда Мороза на новогодней елке в самом большом концертном зале Москвы. В этом году будет так же — до 4 утра я Волшебник. А вот днем 1 января у нас есть традиция — купаться в бассейне.

Певец Александр Маршал тоже «топит» за семейное торжество:

— Выступать в новогоднюю ночь не буду. Не делаю этого уже много лет: я артист не развлекательного плана. Сейчас вообще нет никакого настроения праздновать с помпой и салютом, потому что другое время. Когда победим в спецоперации, тогда уж и отметим по полной! С возрастом Новый год, конечно, приобрел уже другой оттенок. Сильные эмоции он приносит только в детстве. Можно было долго не ложиться спать, рядом были родители, елка, подарки, грецкие орехи, апельсинки, мандаринки, конфеты... Эти меленькие радости помнишь всю жизнь.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Скромно отметит праздник и певица Надежда Бабкина:

— Отмечать буду с семьей, — рассказала «ВМ» народная артистка. — Обычно гуляем часов до четырех утра. Во дворе горит костер, мы играем в снежки, лепим снежную бабу... Потом идем домой, садимся за стол и смотрим телевизор.

Актер театра и кино Александр Самойленко вообще не считает Новый год выдающимся событием.

— Для меня он давно не является особенным праздником, — признался артист. — В детстве хотелось какого-то волшебства. С возрастом становишься более циничным. Если сам себе праздник не устроишь, никто его тебе не организует.

Александр Самойленко / Фото: Екатерина Цветкова, «Вечерняя Москва»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Осин Певец, композитор:

— Встречать Новый год буду на ночной литургии в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В том году в новогоднюю ночь находился там же. Литургия начинается ровно в 12 ночи вместе с фейерверками в честь Нового года. Сидеть, есть салат и смотреть по телевизору сорок лет подряд на одни и те же лица артистов уже неинтересно. В храме гораздо органичнее. Получаю там положительный заряд.

ЦИФРА

56 процентов москвичей собираются отмечать Новый год, согласно опросу крупной страховой компании.

ПО-СОВЕТСКИ

Украсить Подмосковье

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Актер театра и кино Виктор Сухоруков будет наряжать елку.

Артист признался, что много лет сам украшает искусственную елку. И даже дал ей прозвище — Подмосковье. В убранстве елки актер соединяет антикварные игрушки из советских запасов и современные элементы декора. А на столе у Виктора Сухорукова будут самые традиционные и вкусные блюда из детства: салат оливье, селедка под шубой и студень. Сухоруков признался, что у него очень хорошо готовит сестра.

Два в одном

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе отметит день рождения.

Много лет 31 декабря артист выходил на сцену Большого театра: он танцевал главную партию в балете «Щелкунчик». В этом году Цискаридзе исполнится 49 лет, широких гуляний он не планирует. Артист подчеркивает, что хочется тишины. «Люблю сесть на подоконник с горячим чаем, с книжечкой, и чтобы меня никто не трогал целый день. Это так здорово. Хочешь — фильм смотришь, хочешь — в окно», — поделился балетмейстер планами на праздничный день.

Не мясо, а рыба

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец Ярослав Дронов по прозвищу SHAMAN рассказал, что 31 декабря собирается выйти на сцену.

Исполнитель хита «Я русский» рассказал, что музыка для него не работа, а любимое занятие, от которого он не устает, а наоборот, даже подзаряжается энергией от зрительного зала. После концерта певец планирует сесть за новогодний стол и поесть оливье, хотя от мяса он давно уже отказался и предпочитает рыбу.