Детей поздравили с Новым годом, несмотря на обстрелы

Денис Пушилин (слева) и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин поздравили детей с Новым годом в санатории-профилактории «Чайка» в Мариуполе / Фото: Валерий Мельников /РИА Новости

26 декабря первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Константин Ярошенко привез в Луганскую народную республику (ЛНР) новогодние подарки для детей военнослужащих.

Ребятам подарили сладости и канцелярские принадлежности. А еще среди них разыграли смартфоны и другие гаджеты.

— Ребят встретили представители Общероссийского народного фронта и Народной милиции ЛНР. Для них устроили новогодний праздник с подарками для детей военнослужащих, участвующих в СВО, — сказал Константин Ярошенко.

С Новым годом юных постояльцев мариупольского санатория-профилактория «Чайка» поздравили врио главы ДНР Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Тем временем на фронтах обстановка остается напряженной. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что сложные бои идут за Сватово и Кременную.

— За последние сутки ВСУ понесли большие потери. Они составили чуть больше 60 человек. Около 10 единиц легкой бронированной техники, три БТР, четыре беспилотника были сбиты нашими бойцами. ВСУ попытки атаковать не бросают, но уже все меньше и меньше желания у них появляется, — отметил Виталий Киселев.

На стороне ВСУ по-прежнему сражаются иностранцы. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, разведка установила присутствие в рядах украинской армии наемников из более чем 30 стран.

— Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь, — уточнил Андрей Марочко.

В Херсонской области тем временем жители начали возвращаться на левый берег Днепра.

— Эвакуация из 15-километровой зоны на левобережной части необязательна. Людям рекомендуют это сделать из соображений безопасности, и кто хочет — уезжает. Но в последние дни, последний месяц наблюдается ситуация, когда люди и возвращаются обратно — в Каховку, Новую Каховку, Алешки, Голую Пристань, — сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В свою очередь официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ЛНР.

— Огнем российской артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ Макеевки и Невского ЛНР, а также Терны и Торского ДНР. Противник потерял на этом направлении более 30 военнослужащих, — сказал Игорь Конашенков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России:

— Любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер. Запад настроен на полную и безоговорочную победу Киева с возвращением в состав Украины всех новых российских регионов, а также Крыма. Западники рассчитывают на то, что мы будем выплачивать репарации и заниматься восстановлением Украины. Подобные предварительные условия не могут служить основой для конструктивного разговора.