Таролог рассказала, как изменится жизнь каждого знака зодиака в начале 2023 года

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Новый год сулит перемены и изменения в привычном укладе. С января 2023 года большинство людей начнут жизнь с чистого листа, оставив в прошлом все проблемы и невзгоды. Ветер перемен ощутят все знаки зодиака, но каждому из них первый месяц года подготовил что-то свое. Что именно — «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.

Овен

Самыми главными счастливчиками во всем астрологическом цикле станут Овны. В январе 2023 года вам гарантированы большие перемены в области личной жизни. В начале года одинокие представители знака встретят важного человека, который заставит их сменить приоритеты. Новое знакомство определит не только течение января, но и станет ключевым ориентиром на ближайшие месяцы. Примерно в это же время семейные Овны почувствуют близость с родными людьми и захотят уделять им больше времени, чем было раньше.

Телец

В январе 2023 года Тельцам предстоит пройти проверку на прочность. Судьба столкнет вас с человеком из прошлого, который при условии взаимного согласия привнесет в привычный уклад жизни немало изменений. Прежде всего, они будут связаны с личными отношениями. Не исключено, что вы решите разорвать уже сложившуюся пару и окунуться в водоворот страстей с головой уже к середине месяца. В любом случае фигура из прошлого заставит Тельцов пересмотреть свои принципы и отказаться от привычной осторожности и взвешенности в решениях.

Близнецы

Январь 2023 года подготовил для Близнецов важные изменения в профессиональной области. Вы можете готовиться к существенным изменениям в сфере карьеры. Начало месяца поставит Близнецов перед необходимостью наращивать и развивать свой деловой потенциал, чтобы получить заветную должность. Скорее всего, вам придется повышать квалификацию, осваивать смежные области или развивать свое мастерство любыми другими способами. Так или иначе, но затраченные усилия отобьются с лихвой уже к концу месяца и позволят вам повысить свой доход.

Рак

В начале январе 2023 года финансовое положение Раков неожиданно улучшится. Поводом для приятных изменений станет знакомство с влиятельными спонсорами, которые решат воплотить ваши масштабные планы в жизнь. Готовьтесь к продуктивной и серьезной работе. Она потребует от вас сосредоточенности и ответственности. Если не упустите свою птицу счастья, сможете не только сохранить свои преимущества, но и приумножить материальное состояние.

Лев

Начало года станет для Львов настоящим символом перемен и больших преобразований. Изменения затронут абсолютно все области вашей жизни. Грядущие перемены окажутся неоднозначными. Многое будет зависеть от вашей уникальной способности делать недостатки своими преимуществами. Первая декада месяца заставит Львов разобраться с неопределенностью в личной жизни и, возможно, исключить из своего круга некоторых людей. Данный шаг позволит вам избавиться от тайных недоброжелателей и впустить в свою жизнь новых знакомых.

Дева

Девам придется отказаться от любого планирования на весь январь. Что бы вы ни задумали, все будет происходить иначе. Основные сюрпризы поджидают Дев в первой половине месяца. Именно тогда вы можете оказаться в неожиданной командировке, экзотическом путешествии или вообще на другом уголке планеты. Решающую роль в этом сыграет ближайшее окружение Дев. Избежать значительных перемен в привычном жизненном укладе точно не получится.

Весы

Январь пройдет для Весов под знаком личных трансформаций и духовных открытий. В начале года вы переосмыслите многие аспекты своей жизни и откажетесь от половины своих принципов. Заставить Весов пересмотреть некоторые личные убеждения сможет хороший знакомый, с которым в новом году случится некоторое сближение. В итоге вы не только значительно измените свое мировоззрение, но и, вероятно, обретете вторую половинку или верного друга.

Скорпион

Вторая половина января принесет Скорпионам острое желание сменить надоевший имидж. Скорее всего, вы решитесь на кардинальные перемены и до конца месяца будете активно вкладываться в себя. Изменений можно ожидать и в пищевых привычках Скорпиона, который решит сделать невыносимо сложный выбор в пользу полезной и правильной еды из-за набора веса на фоне проведенных праздников. Грядущие метаморфозы вдохнут в вас новую жизнь и зажгут потухшую искру, поэтому окажутся исключительно позитивными.

Стрелец

В январе 2023 года Стрельцам придется доказывать свое превосходство окружающим людям. Самые большие изменения придутся на первые две недели месяца. Именно тогда вам следует приложить максимум усилий, чтобы заставить руководство обратить на себя внимание. Звезды советуют вам не бояться сложных, но весьма перспективных проектов, а также дополнительной ответственности. При таком исходе уже в конце месяца Стрельцам можно рассчитывать на серьезное повышение.

Козерог

Январь 2023 года заставит Козерога ринуться в бой за мечтой. Раскачиваться и мешкать не получится, ведь на кону окажется жилищный вопрос. Вероятно, что в начале года вы сможете приобрести недвижимость или переехать, причем ограничиваться только своим городом не стоит. Не исключено, что Козерогам предстоит переехать на новое место жительства в другой город или даже страну, а все из-за любимого человека.

Водолей

Январь сорвет все имеющиеся планы Водолеев на спокойную и размеренную жизнь и навяжет им совершенно другой ход событий. Ждите новостей и последующих изменений в сфере карьеры. В вашем отделе грядут большие перемены, связанные с кадровыми перестановками. Не пугайтесь, ведь они скажутся на вас крайне благоприятно и помогут проявить деловой потенциал. Если покажете себя должным образом, заложите прочный фундамент для дальнейшего успеха.

Рыбы

Если вы давно хотели сменить работу, выйти из неудобных отношений и обнаружить свое истинное призвание, лучшего времени, чем начало года, не найти. Первый месяц 2023 года располагает к проведению глобальных перемен и обещает Рыбам успех по всем фронтам. Звезды рекомендуют задавать масштабные ориентиры и не бояться изменить жизнь. В любом случае вам не удастся избежать значительных преобразований, которые непременно потребуют решительных и серьезных шагов.