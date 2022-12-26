Карьерный рост и гармония в отношениях: подробный гороскоп для Рыб на 2023 год

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Рыбы — самый творческий и мечтательный знак зодиака. Они часто витают в облаках или прячутся в собственную скорлупу, исследуя личные эмоции. Не помешают ли эти качества добиться им успеха в новом году? Об том «Вечерней Москве» рассказала таролог Мария Рей.

Любовь Рыб в 2023-м

Первые четыре месяца 2023 года будут очень удачным временем для заключения брака для Рыб.

После апреля ваши мысли относительно будущего в личной жизни будут оставаться немного рассеянными. Следите за тем, что вы говорите своей второй половинке, чтобы не поставить под угрозу любовь в ваших отношениях.

Тем же, кто ищет спутника жизни, важно знать, что до 22 января соответствующие усилия будут особенно плодотворны. Кроме того, наиболее подходящее время для заключения брака — с 22 января по 15 февраля.

С 15 февраля по 12 марта ваша личная жизнь будет претерпевать наиболее благополучный и легкий период. Если вы еще одиноки, ваша привлекательность и популярность среди противоположного пола возрастут в этот период.

Финансы Рыб в 2023-м

Рыбам 2023 год принесет неоднозначные финансовые результаты. Первые четыре месяца года (до 22 апреля) будут очень многообещающими. Рыбам будет сопутствовать успех во всех делах. Их почет и уважение возрастут, люди будут прислушиваться к их словам.

Все это отразится и на доходах. Те, кто заинтересован в повышении по службе, могут рассчитывать на такую возможность до апреля 2023 года, как и те, кто хочет найти новую работу. Грядущие перемены принесут вам значительное увеличение дохода.

С 15 февраля по 15 марта — время, когда Рыбы смогут заработать много денег. Есть вероятность, что в этот период вы получите неожиданно большие деньги.

После 22 апреля положение Юпитера изменится на менее благоприятное для Рыб. В этой ситуации некоторые люди могут пойти против представителей этого знака. Возникнут препятствия, и все может сложиться не так, как они надеялись.

Сбережение денег в этом году в целом, и в особенности в этот период, может оказаться сложной задачей, учитывая, что расходы будут высокими.

Здоровье Рыб в 2023-м

Предстоящий год будет благоприятным для тех, кто жалуется на частые боли и недомогания, так как они утихнут.

Дети могут потерять концентрацию в учебе, что может вызвать некоторое раздражение у родителей. Матери должны находить время расслабиться и отдохнуть, особенно в первые месяцы года, иначе давно прошедшая болезнь может проявиться вновь.

Постарайтесь включить в свою повседневную жизнь как можно больше маленьких лайфхаков по сохранению здоровья, таких как два стакана воды натощак по утрам.

Молодым людям, одержимым успехом в карьере или учебе, следует уменьшить нагрузку во второй половине года. Избегайте переедания, так как это может вызвать проблемы с пищеварением. Если у вас есть проблемы, связанные с кожей, рекомендуется не пренебрегать ими и пройти курс лечения.