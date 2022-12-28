Волонтеры помогают лечить физические и душевные травмы

Хирург-маммолог Абрар Хуссейн Хан с коллегами в палаточном лагере / Фото: Из личного архива

Во вторник, 27 декабря, руководитель благотворительного фонда «Чудесная жизнь» хирург Абрар Хуссейн Хан рассказал о помощи беженцам и жертвам обстрелов со стороны украинских националистов.

Московские врачи-добровольцы готовы помогать беженцам из Донбасса и Украины. Они с весны работают в самых разных местах: в полевых условиях, в палаточном лагере под Белгородом, во временных местах пребывания тех, кто вынужденно покинул родные дома. Работают даже на расстоянии — с помощью телемедицины. Одним из инициаторов оказания помощи беженцам стал Абрар Хуссейн Хан — хирург-маммолог, уроженец Пакистана.

На вопрос о том, почему он решил отправиться по первому зову туда, где звучат выстрелы, отвечает, что это его миссия как врача: не сидеть сложа руки, а помогать там, где остро нужны самые разные специалисты.

По его словам, для первой поездки в палаточный лагерь под Белгородом он собрал вокруг себя целую группу единомышленников.

— В команде были терапевт, психотерапевт, гинеколог, психолог, невролог, педиатр и хирург, — перечисляет он. — В палаточном лагере были дети, старики, раненые мужчины и женщины. Кто-то ногу сломал, когда бежал, кто-то потерял близкого, у кого-то не стало дома. Многие с хроническими болезнями прожили много лет в зоне боевых действий в депрессивном состоянии. Другие жаловались на боли в желудке, на проведенные ранее операции и незаживающие раны. Промыть, перевязать, расспросить о том, как себя чувствуют и на что жалуются. В ответ получаешь короткие жизненные истории, большинство из которых все-таки трагические.

Фото: Из личного архива

Канонада не стихала все дни, пока в серо-белых палатках работала московская бригада врачей. Многие беженцы были просто растеряны, забывая поначалу о своих ранах и болезнях. Но больше всего хирурга поразила одна пожилая женщина. Всю свою трудовую жизнь она была медсестрой в Харьковской области, мечтала о простом и удобном частном доме. И вот когда ей удалось это осуществить, ее дом был разрушен очередным «прилетом» шального снаряда. И она стала беженкой. Пристанище рассчитывает найти в России.

— Из палаточного лагеря мы отправляли пострадавших в больницу в Белгороде, — продолжает Абрар Хуссейн Хан. — Наша команда волонтеров была для них первым пунктом помощи. Даже покинув его, многие люди остались с нами на связи. Врачи поддерживают отношения с некоторыми людьми из того палаточного лагеря, стараясь оказать помощь уже тут, на местах.

По его словам, кто-то из тех беженцев уже смог устроиться на работу в России: в Москве, Туле, других регионах. Хотя многие, только поступив в палаточный лагерь под Белгородом, тревожились о том, не станут ли здесь изгоями.

— Мы все убеждали их, что помощь будет не разовой, а постоянной. На самом деле многим беженцам просто были нужны добрые слова, поддержка, хорошее отношение, — говорит Абрар Хуссейн Хан.

Сам он отправил уже тонну гуманитарного груза в Донбасс. А его коллеги — медики, работающие волонтерами в разных больницах, клиниках и периодически помогающие в благотворительном фонде, готовы принимать беженцев в самых разных местах нашей страны.

Сейчас врачи тоже стараются помочь взрослым и детям из Донецка. Устраивают телемедицинские консультации, пока на том конце провода есть связь. «Прилеты» снарядов, которыми обстреливают Донбасс, иногда обрывают возможность общаться. Но как только связь восстановлена, медики снова начинают работать. А Абрар Хуссейн Хан собирает команду врачей, готовых помочь старшекласснице с гинекологическими проблемами. Кроме того, в планах — найти возможность транспортировать в Москву онкобольного взрослого, а также пациента, которому требуется помощь кардиологов.

ДОСЬЕ

Абрар Хуссейн Хан — уроженец Пакистана, приехал в Россию 15 лет назад. Получил образование в Китае и в Москве. По профессии — хирург–маммолог, занимается реконструкцией молочных желез. Основал фонд «Чудесная жизнь» (Wonderful Life). Цель благотворительной организации — повышение осведомленности и помощь в профилактике и раннем обнаружении рака груди по всему миру. Также женщинам оказывают психологическую помощь. Абрар Хуссейн Хан — вице-президент землячества пакистанцев в России.