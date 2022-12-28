Новое прочтение советской классики ищет свою публику

Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение» Александра Котта, где Гек, которого сыграл Юрий Степанов, применяет смекалку, чтобы оторваться от стаи волков / Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение» / 2022 год

28 декабря отметили Международный день кино. Конец года — время подводить итоги, готовить фундамент для нового жизненного этапа. «Вечерняя Москва» знакомит читателей со свежей зимней премьерой «Чук и Гек. Большое приключение», отмечает ярких молодых артистов, которые проявили себя, — Ольгу Бодрову и Владимира Канухина, режиссера Романа Михайлова. Также рассказываем вам о предстоящих проектах, на которые кинематографисты искали финансирование в Фонде кино.

На экраны кинотеатров вышла зимняя новинка для семейного просмотра «Чук и Гек. Большое приключение». Фильм снял Александр Котт на основе рассказа Аркадия Гайдара.

У каждого свои предновогодние традиции. Пока кто-то готовит оливье, а другие ходят с друзьями в баню, некоторые всей семьей идут в кинотеатр. На этот раз для семейного просмотра можно выбрать ленту про Чука и Гека, которая старается связать поколение людей, выросших на эстетике Советского Союза и классике отечественного кинематографа, с детьми 2010-х и немного младше, которые воспитывались на зарубежных фантастических блокбастерах.

За основу фильма взяли известный рассказ, который в 2013 году включили в список «100 книг по истории, культуре и литературе», рекомендованных для самостоятельного чтения Министерством образования и науки России.

По сюжету, папа (Владимир Вдовиченков) двух братьев — старшего Гека (Юрий Степанов) и младшего Чука (Андрей Андреев) — работает геологом у далеких и загадочных Синих гор. Дети живут с мамой (Юлия Снигирь) в Москве и очень скучают по родителю. Поэтому на Новый год они все вместе едут к папе в гости. Вот только есть то, что может помешать встрече.

— У моей героини нет имени — она просто мама, — делится актриса Юлия Снигирь. — И это не случайно: моя героиня — такая каноническая мама, какой и должна быть мать в принципе. Да, у нее могут быть страхи, она может иногда чувствовать неуверенность, но она постарается никогда не показать это своим детям. Она веселая и позитивная, в меру строгая, умеющая направить своих сыновей, когда ситуация того требует.

Создатели фильма раскрашивают кадры яркими красками и любуются ими. Тут и коммунальная квартира с длинным коридором, и деревянные игрушки с оловянным солдатиком, и шапки-ушанки с разноцветными пальто героев создают ощущение, будто перед нами стилизованные ожившие новогодние открытки. Антураж заснеженного леса, конной повозки, отрезанного от цивилизации домика добавляет романтики.

— Съемки были просто невероятными! — рассказывает Владимир Вдовиченков. — Даже я, взрослый человек, снова почувствовал себя мальчишкой, оказавшись в тайге, где тебя окружают большущие деревья, с высокого небосвода светят звезды и тишина вокруг. А снега столько, что если делаешь шаг с тропинки в сторону, проваливаешься по пояс!

Но фильм-путешествие — не тот жанр, который сможет увлечь ребят от 6 лет. Для усиления впечатлений авторы берут образы из сказа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы» и добавляют событий.

Здесь, чтобы семья воссоединилась, мало просто приехать на поезде в далекие края. Героям нужно еще и пройти испытания, вернее, попросту выжить. За папой, с которым они разминулись, в лес пошла мама, за мамой — младший сын, а ему на выручку поспешил старший. В общем, Чуку и Геку, а также их родителям, доведется повстречаться с медведем, волками, оказаться на треснувшем льду, столкнуться с риском обморожения и другими фантастическими и реальными угрозами.

Кстати, это еще одна из особенностей ленты. Маленький Чук видит мир сказочным, наполненным фантазиями. Его игрушки, среди которых есть и кролик — символ наступающего года, растут и становятся волшебными помощниками. А Гек проявляет чудеса смекалки, опираясь на информацию, полученную от щедрых на знания старших.

Фильм похож на долгое путешествие к чему-то долгожданному и желанному. Эта новогодняя лента, в которой есть свой, в меру сказочный поезд, именно его и напоминает кино — когда как вагон за вагоном, эпизод за эпизодом герои поэтапно преодолевают все новые испытания с единственной целью — воссоединиться и обнять близких.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Котт, режиссер:

— Я человек, рожденный в СССР и воспитанный на такой литературе, поэтому чувствовал себя комфортно в материале. Для нас, представителей поколения последних пионеров и комсомольцев, рассказ «Чук и Гек» не был просто произведением для внеклассного чтения. Мы в принципе в детстве читали много. Нынешнее молодое поколение может быть не знакомо с «Чуком и Геком» — это не плохо и не хорошо, но такова реальность. Проект сразу показался мне интересным и важным.

Строим планы, распределяем ресурсы, снимаем фильмы

В декабре Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, которым еще только предстоит добраться до зрителя. Рассказываем, какие проекты были представлены компаниями — лидерами кинопроизводства, а какие теми, кто в этот список не включен.

Компании — лидеры производства представили 11 проектов, остальные — 34 работы. Расскажем о самых любопытных из них.

Кинематографисты собираются продолжить франшизу «Лед» и снять третью часть. К работе подключатся сценаристы Андрей Золотарев и Олег Маловичко, имя режиссера пока не прозвучало. Также на защите заявили о намерении расширить вселенную «Последнего богатыря» и создать «Финист. Первый богатырь».

Сказки и фантастические истории для детей и подростков, а также их родителей — в приоритете. Режиссер Александр Андрющенко готовит экранизацию повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Также представили фильм «Огниво», где в сказочном царстве солдат спасает девочку Дашу от колдовства Лиходея, для чего отправляется в путешествие. Озвучили планы на создание фильма «Волшебник Изумрудного города» режиссера Игоря Волошина, где Элли попадает в Страну жевунов.

Алексей Нужный работает над лентой по мотивам мультфильма «Бременские музыканты». В картине будут использовать пластический грим и аниматронику. Среди звездного актерского состава есть и Юра Борисов, который сыграет Петуха. Имя артиста прозвучало и на защите ленты «Пророк», где Борисов сыграет Александра Пушкина.

Тем временем создатели фильма «Воланд (Мастер и Маргарита)» просят средства на досъемку библейского блока, рассчитывая выйти в прокат осенью 2023 года. Работа же над фильмом Антона Маслова «Поехавшая» про велосипедное путешествие по России находится на этапе постпродакшена.

Заявили две ленты, упоминающие Гражданскую войну. Фильм «Пепел» Алексея Сидорова о противостоянии красных и белых в Западной Сибири в 1919 году. Проект же «История любви (Любовь Советского Союза)» расскажет о поколении, которое не застало хаоса тех лет, мечтало об открытиях и свершениях.

Что касается кинокартин, которые представили компании, не являющиеся лидерами производства, то здесь наметились свои тенденции.

Готовятся ленты, связанные со спецоперацией и событиями, предшествующими ей. Заявлен фильм «Ополченец» Ильи Казанкова, основанный на романе Александра Проханова, где художник уезжает служить на Донбасс, оставив любимую в Москве. Планируется российский проект с участием индийских звезд и режиссера — «Миссия «Ганг». Он расскажет, как в феврале 2022 года студенты из Индии пытались выбраться из города Сумы, захваченного «азовцами» (нацбатальон «Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация. — «ВМ»). Сотрудничество с иностранными партнерами касается и проекта «Маргарита» — фильма о русском дипломате, который помог соотечественнице освободиться из аргентинской тюрьмы. Его создатели надеются, что фильм станет шагом к подписанию меморандума о копродукции с аргентинцами.

Вернемся к лентам о боевых операциях и их участниках. Картина «Патриот» — об истории генерала, командира группы «Альфа», Героя Советского Союза Геннадия Зайцева. А драма «99-й» Леонида Пляскина расскажет о вторжении боевиков в Дагестан в 1999 году. Без внимания не оставят и более раннюю историю. Среди проектов на защите упомянули «Севастополь. 1942» Игоря Копылова, а также «1812», который разрабатывает Алексей Пиманов. Также был представлен фильм «Русские морозы» Андрея Богатырева. Там граф Михаил Разумовский готов пожертвовать собой, изгоняя французов из России, но приходит нежданная помощь. Лента — идейное продолжение «Красного призрака».

На защите представили и триллер «Он» про умный дом, ленту «Илья Муромец», фантастику «Пылающий» и многие другие разножанровые проекты.

КСТАТИ

Распоряжением правительства Российской Федерации от 22 декабря текущего года кинорежиссера и продюсера Федора Бондарчука включили в состав Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Исключили из Фонда кино продюсера Вячеслава Муругова.

Кадр из фильма «Велга» / 2020 год

Будущее больших и малых экранов определяют талантливые личности

Если прошедший кинематографический год пополнил копилку узнаваемых имен, то он уже по-своему удался. Обозреватель «Вечерней Москвы» делится своими открытиями года.

Сердце любого фильма — его режиссер. Среди кинодебютов уходящего года особенно запомнилась «Сказка для старых», где режиссерами выступили Федор Лавров и Роман Михайлов, который является и автором сценария фильма.

— Единственное, что мне интересно на данный момент, — создание нового, — делился в интервью с «ВМ» Михайлов. — Ты берешь реальность, которая кажется застывшей, например, довольно стереотипный криминальный мир, где мы знаем, как люди общаются, чего хотят, и помещаешь их внутрь волшебной сказки со странными проводниками, с карликом, который играет в прятки... Там и есть прорыв в иное.

Сюжет фильма отталкивается от истории про бандитов, которые идут по пятам вернувшегося с того света держателя пропавшего общака, развивается среди лабиринта из причудливо сочетающихся пространств, перетекает в философские размышления... При этом грубость в нем пронизана нежностью, а драйв сочетается с созерцательностью.

К тому же лента «Сказка для старых» снята за минимальный бюджет (около 1,3 миллиона рублей), не по расчету, а по любви — даже артисты снимались там бесплатно.

Добавим, что следующий фильм Романа Михайлова — «Снег, сестра и росомаха» — планируют выпустить в прокат уже 9 февраля 2023 года.

Декабрь 2022-го помог мне определиться с именем артиста — открытия года. Тут можно бы назвать Марка Эйдельштейна или Юрия Насонова. Но после выхода почти подряд сериалов «Конец света» и «Замерзшие» выбор стал очевиден — это Владимир Канухин. Актер, окончивший мастерскую Брусникина в Школе-студии МХАТ, сыграл демона Азика в комедийном фэнтези и тихого паренька Митю в русском нуаре, показав, что оба сложных жанра ему по силам.

— Я не сказал бы, что мой вектор развития направлен исключительно на кино. Он в целом направлен на искусство, на созидание, — размышлял в разговоре с «ВМ» Владимир. — Если кино — вечное, то театр — сиюминутное и живое. Знаете, как проще работать в кино? Когда представляешь, что те восемьдесят человек на площадке — это зрители, которые обычно сидят в зале.

Интересно следить за творчеством человека, который не только получил актерское образование, но еще и продолжает учиться педагогической психологии в аспирантуре.

Что касается актрисы-открытия, на ум приходили Мария Мацель и Софья Лебедева. Но остановимся на имени Ольги Бодровой, которая в 2021 году получила награду «Кинотавра» за лучшую женскую роль — Саши из фильма «Море волнуется раз» Николая Хомерики. В прошлом же году актриса появилась в сериалах «Карамора» и «Конец света», в заглавной роли фильма «Велга» — полнометражном дебюте Анастасии Нечаевой по мотивам рассказа Бунина.

— У нас были свобода и сотворчество, — вспоминала на фестивале «Окно в Европу» работу над «Велгой» Ольга. — Мы помогали друг другу, вместе учились, проходили этот путь, искали слова, чтобы друг друга понять...

Актриса окончила режиссерский факультет ГИТИСа, курс Хейфеца. Она дочь Сергея Бодрова-младшего.

Если обобщать, хочется видеть персонажи и фильмы, сочетающие резкость и легкость, разум и чувства, в которых много человечности.