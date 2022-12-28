Красная империя

Праздничная Москва готовится отметить 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. На проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат) уже включили иллюминацию, и на фасадах домов ярко подсвечено название государства — СССР (Союз Советских Социалистических Республик), 1977 год / Фото: Виктор Садчиков, Валерий Зристофоров / ТАСС

Проекту «СССР» исполнился век. Советский Союз был основан 30 декабря 1922 года и распался 26 декабря 1991 года, просуществовав без малого 69 лет. Сейчас, в конце декабря, самое время осмыслить — а что это было? Чем хорош и чем плох был СССР? Почему он перестал существовать? Возможно ли его восстановление в каком-то виде? И нужно ли оно? На эти вопросы пытаются ответить обозреватели и эксперты «Вечерней Москвы».

Идеология не может идти впереди экономики

Сергей Смирнов, доктор экономических наук:

— СССР распался, потому что в принципе был нежизнеспособен. Союз создавался под девизом: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Иными словами, он изначально строился по принципу непрерывного экспорта революции в другие страны.

Проект был военно-идеологический, в котором ради интересов государства забыли человека. В итоге страна, немало зарабатывая, огромную часть ресурсов тратила не на саморазвитие, а на военный бюджет и помощь странам, «вставшим на путь социализма». Какое-то время нас спасали высокие цены на нефть. Но как только они снизились, государство СССР просто обанкротилось. Если бы Горбачев пришел к власти раньше — скажем, в середине 1970-х, у нас еще был шанс. Мы могли бы, как в Китае, провести экономические реформы, узаконить частную собственность на средства производства и как-то вырулить.

Но в середине 1980-х, к сожалению, было уже слишком поздно. Вспомните: пустые полки магазинов, дефицит всего и вся, но главное — огромный социальный пессимизм. Да, мы великая держава, да, нас уважают и боятся, но почему трудно купить нормальные фрукты, колбасу, зубную пасту? Почему в свободной продаже нет приличной одежды и обуви? Ведь одной идеологией и ощущением могущества сыт не будешь! Вот и получилось, что люди даже на бытовом уровне поняли — так жить нельзя. Точнее — так мы жить не хотим. И когда подписали Беловежское соглашение, протестов не случилось. Было просто не до политики: мы были озабочены проблемой прокормиться.

Я бы не сказал, что СССР — это однозначно плохо. Нет, Союз ввел хорошие практики социального обслуживания и заботы государства о гражданах, которые потом использовались во всем мире. Возник феномен «шведского социализма» — с его широкой помощью нуждающимся. Но этот социализм — принципиально другой, потому что основан не на плановой экономике и не на государственной собственности на все и вся. Нет, в Швеции и других экономически успешных странах собственность — частная. Просто граждане, которые зарабатывают больше, делятся с теми, чей доход меньше.

Частично этот принцип работает и в России. У нас, напомню, с 13 до 15 процентов увеличен налог на доходы самых богатых. Возможно, имеет смысл ввести и другие практики, способствующие росту социальной справедливости. Но плановая экономика, давление идеологии над здравым смыслом способны вновь отбросить нас назад. Поэтому, я думаю, наступать на старые грабли не стоит.

Объединиться мешает жажда власти

Александр Черемин, историк, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств:

— В 1922 году на территориях, которые ранее входили в состав Российской империи, уже взяли власть большевики. Поэтому, по сути, в республиках была сформирована единая партия. И они тянулись к центру, к Москве. Это был, скорее, вопрос безопасности этих приграничных государств, на которые часто совершались нападения соседних стран.

Можно сказать, что почва для создания СССР была подготовлена еще со времен Первой мировой и Гражданской войн. У элит соседних государств было общее желание к этому. Сегодня же руководству некоторых государств нравится властвовать единолично, поэтому никто не войдет в состав нового союза.

Так что не стоит ждать в ближайшие годы никакого объединения. Однако вполне вероятно укрепление союза между Белоруссией и Россией, и даже создание единой валюты.

А вот для создания настолько огромной и действующей структуры, как Советский Союз, необходим единый центр управления. Москва, к сожалению, сейчас потеряла привлекательность для республик бывшего СССР. Часть из них стала ориентироваться на Китай, кто-то даже на США или Европу. Например, Армения смотрит в сторону Франции, Азербайджан — на Турцию, Прибалтика — на Евросоюз, Молдавия — на Румынию. Многие связи, в том числе экономические, были утеряны. На территории бывших среднеазиатских республик уничтожены все советские заводы. Они остались лишь в Белоруссии. При Советском Союзе в республиках были самые передовые предприятия. Теперь же в эти страны пришел Евросоюз, начав устанавливать там свои правила игры.

Немного предприятий военно-промышленного комплекса осталось на Украине и в Армении, но это лишь остатки. В Средней Азии все было уничтожено в 1990-е годы, там же трудились наши специалисты, славяне, которых просто выжило местное население.

При этом в Средней Азии сейчас много пограничных конфликтов, которые Россия решить не может. Потому что для этого туда нужно вводить войска, которые смогут эти сложные ситуации решить и способствовать установлению стабильного мира.

Продали за тридцать сортов колбасы

Екатерина Рощина, обозреватель:

— Прекрасно помню школьный праздник, посвященный образованию СССР. Мы, младшеклассники, выходили один за другим на сцену в национальных костюмах разных республик. Черненькой Наташке заплели двадцать косичек, Светка щеголяла в венке с разноцветными ленточками. И такая была гордость — быть сестрами-республиками. Ощущать себя частью великой силы.

Моему деду, боевому генералу, приходили открытки-поздравления с разных концов огромной страны. И сам он подписывал накануне праздников целую пачку открыток. Мы с бабушкой ходили их отправлять. Это была такая «полезная игра»: бабушка читала мне город, в который полетит весточка из Москвы.

Везде жили дедовы друзья-однополчане.

К сожалению, просуществовала мощная страна, где в самые «сильные» годы проживало почти 297 миллионов человек, не так долго. Всего-то 69 лет, без трех дней.

Но одна шестая часть суши — а именно столько занимала территория СССР — была настоящей сверхдержавой. И первый полет человека в космос осуществила наша страна. И было много всего хорошего: прекрасные фильмы и музыка, бесплатная учеба и медицина, и уверенность в завтрашнем дне, и стабильность. Развалить такую страну, очернить ее, продать за «тридцать сортов колбасы» — смогли. Теперь многие бывшие сестрицы-республики злобно шипят. Так и в семье бывает, когда вдруг дружные и любящие друг друга люди будто взбесятся и начинают ненавидеть родных, делить бабкино наследство. Прямо до драки, бывает, доходит.

Только — во что превратились вы, сестрицы-республики? Жалкие прутики — по одному переломать пара пустяков.

Что ж — у нас все равно осталось наше славное прошлое. И дед мой со своими однополчанами всегда встречался на ВДНХ у одного из самых красивых фонтанов в мире: «Дружба народов».

Там те же республики-сестры, золоченые красавицы, держат в руках фрукты и снопы колосьев. Я иногда прихожу к ним — вечно молодым и прекрасным, и мне кажется, что где-то на скамеечке, неподалеку, сидит в сумерках мой дед со своими фронтовыми товарищами. Где же им, советским, еще собираться, как не здесь.

Скажем спасибо, но будем двигаться дальше

Алексей Варламов, писатель, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству:

— История требует к себе отношения благодарного и честного. Советский Союз — это моя Родина. Я благодарен ей за многое. Хорошее остается в памяти, плохое постепенно вымывается. Конечно, мы все благодарны Советскому Союзу за его величайшие достижения. Например, ликвидацию неграмотности и освоение Арктики. При Советском Союзе расцвели некоторые республики, прежде всего Средняя Азия и Закавказье. А еще была Победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса...

Но не надо забывать, что в той жизни, той истории было очень много злого, греховного. Начиная с того, что это был бандитский, кровавый неконституционный захват власти, который привел к братоубийственной войне, ставшей прологом величайшей русской трагедии. Не будем забывать и трагедию коллективизации, когда миллионы судеб были сломаны. Поражения в правах, гонения, репрессии, большой террор, ГУЛАГ — это тоже факты нашей истории, которые глупо отрицать.

Я очень остро почувствовал противоречивость этой эпохи, когда писал книгу о Шукшине. В его биографии советское время отразилось очень отчетливо. С одной стороны, власть сломала его судьбу, отняла детство. Когда ему не было и четырех лет, был арестован и вскоре расстрелян отец. И Шукшин очень тяжело переживал эту потерю. И того факта, что приходилось от него отрекаться в документах, анкетах, Василий Макарович очень стыдился. Зато в какой другой стране человек с его происхождением окончил бы один из самых элитарных вузов и стал великим режиссером, актером, писателем?

Все это случилось благодаря социальным лифтам, которые были. И Шукшин эту двойственность советской власти, всю эту уродливую, бесчеловечную систему и всех добрых, совестливых людей, которые в недрах этой «машины» ему помогали, очень остро чувствовал. Поэтому мы очень благодарны СССР, но не должны забывать то зло, которое он причинял гражданам. Память так устроена, что чем старше мы становимся, тем милее нам наши детство и юность. Я чувствую это по себе. В моем последнем романе «Душа моя, Павел» Советский Союз представляется как общество гораздо более дружелюбное, милосердное. Но восстановление каких-то милых нашему сердцу форм подтверждает изречение, что нельзя войти в одну реку дважды. Воскресить СССР невозможно, а жить, оборачиваясь назад, неправильно. Поэтому, отмечая 100 лет Советского Союза, скажем спасибо этой стране. И пойдем вперед.

Отмечаем горький юбилей великой страны

Сергей Лесков, обозреватель:

— 30 декабря 2022 года исполняется 100 лет СССР. Великое государства исчезло с политической карты мира 30 лет назад, но на момент распада оно занимало 17% суши Земли с населением почти 300 миллионов человек, а также второе место в мире по уровню производства — почти 17% мирового объема — и седьмое место по уровню национального дохода. Цифры говорят о том, что проект СССР был оправдан. 30 декабря 1922 года РСФСР, Украинская, Белорусская и Закавказская ССР объединились в одно государство с единым органом политической власти в Москве. За вычетом Польши и Финляндии территориально была восстановлена Российская империя.

Вожди революции готовы были пожертвовать государством, которое создавалось веками, ради своих идеологических конструктов и, сохраняя власть, резали страну на составные части. Откуда же союз? Идея России оказалась сильнее идеи коммунизма. Сама логика истории говорит о том, что объединение разнородных территорий и этносов в одно государство под эгидой России было взаимовыгодным.

Большевики вовремя увидели эту тенденцию и воссоздали страну. Характерно, что одновременно с созданием СССР большевики отказались от военного коммунизма и перешли к нэпу, что стало экономическим избавлением страны после Гражданской войны. Через 10 лет после революции русская эмиграция, наблюдая успехи СССР, изменила отношение к большевикам.

Известные ученые во главе с Устряловым, Вернадским, Трубецким, Сувчинским сформировали идеи евразийства с поддержкой индустриализации и верой в то, что большевики продвинули Россию вперед лучше, чем это удалось бы Белому движению. Жизненные силы СССР доказал во Второй мировой войне, похоронив фашизм, перед которым на колени встала вся Европа.

СССР обеспечил человечеству выход в космос, а имя Гагарина стало самым известным советским брендом. В эпоху оттепели Хрущев обещал в экономической гонке похоронить Америку. Основания для прогноза имелись. Лауреат Нобелевской премии и советник нескольких президентов США Пол Самуэльсон предрекал, что СССР в экономике обгонит США. Сроки — с 1984 по 1997 год. Но вместо этого СССР погиб, а Россия погрузилась в кризис, выход из которого нашла лишь недавно. Сегодня мы больше спорим, был ли неизбежен распад СССР. Сам факт, что мы не спорим о том, оправдано ли было создание СССР, говорит о многом.