Эксперт Радченко поддержала идею запретить брать несколько льготных ипотек

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Каждая третья квартира по льготной ипотеке приобретается с целью перепродажи, что является спекуляцией и искусственно задирает цены на рынке. Об этом сообщила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она отметила, что поддерживает предложение о том, что льготную ипотеку можно оформлять только раз.

— Я поддерживаю эту меру. Я лично знаю людей, которые набрали по три–четыре ипотеки. Это не инвесторы, это спекулянты, которые накупили эти квартиры, пользуясь дешевой ипотекой, чтобы их потом продавать. Они паразитируют на рынке недвижимости, — отметила она в комментарии ИА «НСН».

Радченко добавила, что с проблемой перепродажи и спекуляции справились во Франции. В этой стране высокий налог при перепродаже — 30 процентов от прибыли с продажи квартиры через год после приобретения.

Спрос в сегменте первичного жилья значительно вырос в условиях неопределенности дальнейшей стратегии ипотечного кредитования в стране. На этом фоне застройщики были готовы делать беспрецедентные скидки, передает Nation News.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как изменился рынок недвижимости в России.