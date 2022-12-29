Накануне 1942-го

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новогодний номер нашей газеты от 31 декабря 1941 года был, возможно, одним из самых непростых в ее почти вековой истории. Изучив его, мы сделали несколько открытий, которыми и спешим с вами поделиться.

...Только-только началось контрнаступление под Москвой. Она еще не задышала, стояла, скованная морозами и болью, ожидая сообщений с фронта. И в этой ситуации «Вечерней Москве» предстояло выпустить новогодний номер — напомнить о празднике, укрепить людей в вере в Победу, ну и порадовать — насколько возможно. Это была непростая задача. Если бы «Вечерка» в столь непростой ситуации «засияла всеми огнями», ей бы просто не верили больше. Но она обошлась без фальши и каким-то удивительным образом заряжала оптимизмом.

В передовой статье «Навстречу победе», которая, не подписывалась фамилией, процитированы слова товарища Сталина: «Германия не может выдержать долго такого напряжения», и текст завершается так: «1942 год должен стать и будет годом нашей великой победы». Эх… Может, и хорошо, что никто тогда не знал, каким долгим будет путь до победного мая 1945-го...

Любопытно: поздравления от лица Сталина в номере нет. Есть обращение вождя к командующему Кавказским фронтом генерал-лейтенанту Дмитрию Козлову и командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Филиппу Октябрьскому с поздравлением в связи с освобождением от захватчиков Керчи и Феодосии. В коротком тексте упоминаются также генералы Первушин и Львов и капитан первого ранга Басистый — Сталин приветствовал их, отмечая, что начало освобождению Крыма положено. В сводке Совинформбюро, — новости, как хорошие, так и трагические, например, о грабеже и расстреле крестьян, устроенных немцами в деревне Слобода Московской области. И тут же процитировано письмо убитого немецкого унтер-офицера Зоргенфрея, в котором он пишет домой 10 декабря, что война стоила им больших жертв, а боевой дух солдат подорван наступательными операциями русских и сильными морозами: «Никогда у нас не было такого большого количества дезертиров, как сейчас. Во время одной облавы я в трех населенных пунктах арестовал 35 дезертиров, сбежавших из своих подразделений во время боя». Рядом — поздравления от полярника Ивана Папанина, академиков Евгения Тарле и Абрама Иоффе, Героя Советского Союза Алексея Катрича.

Отметился в новогоднем номере «Вечерней Москвы» поэт и переводчик Семен Олендер, написавший стихотворение «Гвардейцам Западного фронта».

А поэт Сергей Васильев поздравил читателей стихотворением, посвященным Москве. Без сомнений, оно было написано специально для «Вечерки» — в подборках стихов поэта это произведение не встречается.

...Стремясь к тебе,

Я бил врагов в бою,

Я рисковал своей горячей кровью,

Чтобы выразить тебе признательность мою,

Мою любовь и преданностью сыновью...

Сергея Васильева, поэта и военкора, не станет в 1975 году. А 15 августа 1945-го он станет счастливым отцом — у него родится дочь Катя, в будущем — народная артистка РСФСР Екатерина Васильева. Вторая страница газеты — это ода Москве. Тут проникновенно написал о ней профессор Борис Орлов, исполнявший в то время обязанности ректора МГУ.

А подписью под декабрьским снимком Красной площади, по которой еще ездят машины, стало стихотворение поэта Самеда Вургуна: «Ты вовек нерушима, родная Москва…» Есть особый смысл и у фотографии, на которой лекцию студентам читает историк Борис Сыроечковский, известный советский исследователь декабризма: идет учеба, жизнь продолжается! Рядом с ней — стихотворение Алексея Суркова:

Ночь. Мороз. Знобящая дробь перестрелки.

Глушит ветер обрывки чужих голосов.

Как всегда, золотые сойдутся стрелки

На большом циферблате кремлевских часов.

Кстати, и это стихотворение нам нигде более не удалось обнаружить. Эксклюзив!

Третью свою страницу газета отдала историям: описанию подвига связиста Андрея Бурака, из блиндажа «наводившего» наших стрелков во время боя с танками и получившего за это орден Красной Звезды, рассказу о семерых смельчаках, выигравших бой против роты (!) немцев, подвиге старшины Горбача, победившего восьмерых гитлеровцев. А на одной фотографии — совсем мальчишка на фоне танка, с детскими щеками, еле сдерживающий озорную улыбку. Только подпись серьезная: «Герой Советского Союза А. Котцев». А рядом — фото комиссара Первой Гвардейской мотострелковой дивизии В. В. Мешкова, награжденного орденом Красного Знамени.

На последней странице нашлось место для юмора. Тут была опубликована и минипоэма «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои». Но Некрасов тут ни при чем! Текст подписан: «Иван Молчанов, Западный фронт». Любительские сочинения по мотивам известных произведений называют фанфиками. Автор этого фанфика, Иван Молчанов, был уже известным поэтом благодаря песне «Прокати нас, Петруша, на тракторе».

Легко догадаться, чего желали друг другу жители страны в тот холодный, черный первый Новый год войны. Того же, чего желаем сегодня мы — мира, после нашей Победы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы проследили, как сложились судьбы тех людей, что были изображены на фото в том памятном номере.

А. Котцев — на самом деле Александр Васильевич Котцов — родился под Архангельском в 1912 году, служил в Красной армии с 1934 года. Звание Героя Советского Союза он получил в 1939 году: комиссар разведбатальона 6-й легкой танковой бригады политрук Котцов ворвался на танке в расположение врага, уничтожил противотанковую пушку с расчетом. В июне 1941 года он ушел на фронт, сражался под Москвой и на Курской дуге, в 1956-м вышел в отставку, работал старшим инженером. Не стало Александра Васильевича в 1996 году.

А Виктор Васильевич Мешков, родившийся в 1910 году, участник финской войны, стал заместителем командира по политчасти 31-й гвардейской стрелковой дивизии 16-го гвардейского стрелкового корпуса. Он прошел всю войну, получил три ордена Красного Знамени и орден Отечественной войны I степени и завершил службу в 1946 году.