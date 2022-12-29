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Сотрудничество обрело новое дыхание и многообещающие перспективы

Вечерняя Москва
Общество
Сотрудничество обрело новое дыхание и многообещающие перспективы
Фото: Из личного архива Владимира Николайчука

Читателей «Вечерней Москвы» поздравил исполняющий обязанности главного редактора газеты «Вечерний Минск» Владимир Николайчук.

Уходящий год был знаковым для минской «Вечерк» — 55 лет мы вместе с читателями! В ноябре на торжество по этому случаю в Минск прибыл главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Тогда мы подписали соглашение о совместной деятельности между «Вечерней Москвой» и агентством «Минск-Новости», в состав которого входит и газета «Вечерний Минск». Дружба двух «Вечерок» имеет многолетнюю историю. Обе рассказывают о своих столицах — российской и белорусской, их жителях и событиях, которые происходят в этих городах.

Взаимный интерес между Минском и Москвой был всегда. Также, как и горизонтальные человеческие связи между странами. Вот и решили «Вечерки» обменяться полосами. Первыми москвичи опубликовали у себя на страницах газеты материалы минских корреспондентов. А 3 сентября в «Вечернем Минске» появилась московская страничка. Символично, что именно в год 55-летия нашей «Вечерки» это сотрудничество обрело новое дыхание и многообещающие перспективы.

Радует, что в наше непростое время коллективы обеих газет сохраняют высокий уровень профессионализма, лучшие традиции журналистики, остаются добрыми искренними друзьями для читателей и плодотворно трудятся на благо и процветание своих любимых столиц.

С Новым годом, коллеги «вечеркинцы»! Наша редакция желает вам острых перьев и вдохновения, интересных собеседников и хороших новостей, а еще преданных читателей, которые будут с удовольствием следить за вашими статьями. А еще мира и благополучия вам и вашим семьям!

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