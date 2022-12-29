Дети отправятся навстречу увлекательным сказкам

Кот в сапогах водит хороводы с детьми на новогодней елке в Колонном зале Дома союзов / Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Зимние каникулы для детей начинаются с праздничных представлений. Некоторые московские семьи встретят Новый год в новых квартирах. И на их столах, помимо основных блюд, будут праздничные торты, а под елкой — сладкие подарки.

Веселые каникулы

«Первый день каникул. Маленькие обладатели красивого билета с числом «30 декабря» пришли в Колонный зал Дома союзов на свой новогодний праздник. В залах звонко распевают любимую песенку «О детстве счастливом». Дирижерами были и «Лисичка-сестричка», и «Серый волк», и «Крокодил». Много «зверей», окруженных ребятами, ждало разрешения «Деда Мороза» войти в Колонный зал на елку. «Жираф» принес разрешение, и во все двери хлынули маленькие хозяева праздника».

31 декабря 1937 года

В этом году первая Елка мэра прошла 24 декабря. Представления для ребят продлятся по 6 января.

Приглашения на праздник от имени мэра получили более 42 тысяч детей. Среди них — ребята из многодетных семей, отличники, спортсмены, лауреаты различных олимпиад и конкурсов. Навстречу сказкам и чудесам они отправятся на волшебном экспрессе.

30 ноября 2022 года

Долгожданное новоселье

«Светло-коричневый корпус № 6 на Васильевской улице пришел на смену ветхому дому, что стоял напротив. Теперь все его население переехало в новые квартиры. Старый дом снесли.

<…> Радостно встречает Новый год семья работницы фабрики «Союз» Анны Тимофеевны Жучкиной. Жили они в старом доме в одной комнате, а переехали в две комнаты».

31 декабря 1958 года

В преддверии Нового, 2023 года на улице Нижегородской начали заселять дом, построенный по реновации.

Из старых квартир переедут более 200 семей.

— Новостройка имеет хорошую транспортную доступность, — отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

27 декабря 2022 года

Сладкие подарки

«На огромном земном шаре, выпеченном из первоклассного сдобного теста, шоколадным кремом обозначены границы одной шестой части мира. Новый год — молодой улыбающийся лыжник с красным знаменем в руках — взбирается к Северному полюсу, изготовленному из белой пастилы. Так будет выглядеть большой новогодний торт, изготовлением которого занят сейчас кондитерский цех комбината Треста ресторанов при Парке имени Горького».

30 декабря 1935 года

В этом году за сладости к новогоднему столу отвечают более 100 столичных кондитерских предприятий.

Вместе они разработали и выпустили 65 вариантов разнообразных сладких наборов в красивой упаковке, с которой можно играть. В «Волшебном замке», например, дети могут поселить своих любимых кукол, а коробка из-под подарочного набора «Красная стрела» станет для игрушек вагоном поезда.

13 декабря 2022 года