Еловые ветки, оливье, мандарины на столе блиндажа

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Несмотря на сложные бытовые условия и обстрелы со стороны националистов, бойцы, которые сражаются на Украине, тоже будут отмечать Новый год. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как они организуют праздник.

По словам сержанта Александра Кулдасова (фамилия изменена. — «ВМ»), который находится в зоне проведения спецоперации с самого начала, первое, что решено подготовить, — праздничный стол. Солдаты приготовят оливье, сельдь под шубой и другие традиционные блюда.

— Все солдаты ждут наступающего праздника с нетерпением. Мы понимаем, что спецоперация еще не закончилась, впереди много работы, но вера в лучшее, в то, что в 2023 году мы победим, остается с нами, — рассказывает Александр. — Многим ребятам родственники и друзья прислали подарки, открытки, даже мандарины положили в посылки. Съедим их в новогоднюю ночь. Алкоголя не будет. Выпьем после нашей Победы.

Не только родственники военнослужащих присылают им подарки на Новый год. Во многие военные части накануне праздника доставили письма, открытки, сувениры от россиян, которые хотят поддержать наших бойцов. Рядовому Александру Пенцову (фамилия изменена. — «ВМ»), например, подарили маленькую елочку. А к ней прилагались самодельные деревянные игрушки в виде кроликов — символа 2023 года.

— Полноценную высокую елку ставить нам, конечно, некуда, да и это может быть опасно. А маленькую искусственную — пожалуйста. Она создаст нам атмосферу Нового года, — говорит Александр Пенцов. — Сейчас от праздника отказываться нельзя, даже в прифронтовых условиях.

Это наша возможность отвести душу, порадоваться. Так что мы с сослуживцами посидим немного, поздравим друг друга, обязательно послушаем поздравление президента России Владимира Путина.

Поспим в этот раз немного дольше обычного. А после этого будем готовиться к новым боям.

В других частях тоже стараются создать праздничную атмосферу. Елку установят не везде, а вот еловыми веточками украсят блиндажи многие. Новый год будут отмечать и те, кто уже вернулся с полей сражений. Им повезло больше — праздник они встретят вместе со своими семьями.

Так поступит, например, старший сержант Даниил Лукавин (фамилия изменена. — «ВМ»). Во время боя его тяжело ранило в ногу. Даниила эвакуировали, прооперировали. Но вернуться на фронт он уже не сможет.

— Вместе с моей дочкой Викой мы решили записать песню для моих сослуживцев и всех тех, кто продолжает сражаться с националистами. А еще мы отправили ребятам несколько коробок сладостей, мандаринов, медикаментов, предметов гигиены. Я не понаслышке знаю, чего не хватает бойцам, поэтому хоть как-то стараюсь скрасить им праздник, — сказал Даниил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Азаров, и. о. первого заместителя председателя российского Союза ветеранов:

— Новый год всегда оставался неприкасаемым праздником, который солдаты отмечали даже во время Великой Отечественной войны. Скромно, без пиршеств, но праздник в любом случае был. Это нужно для того, чтобы бойцы хотя бы на несколько часов отвлеклись от того, что происходит вокруг них, вспомнили, что есть в мире счастье, радость, побаловали себя фруктами и вкусной едой. Обычно на Новый год солдаты готовят традиционные праздничные блюда. Не всегда, конечно, есть возможность, но в большинстве случаев хотя бы оливье сделать возможно.