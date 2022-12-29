Старший матрос Черноморского флота Александр Агафонов поздравил москвичей с Новым годом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Читателей «Вечерней Москвы» поздравил старший матрос Черноморского флота Александр Агафонов.

—В первую очередь хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть непредсказуемый 2023 год станет для всех началом чего-то нового — прекрасного и светлого, подарит исполнение самых добрых желаний, которые наполнят сердца счастьем и радостью.

Я искренне хотел бы, чтобы предстоящий год стал для всех читателей газеты «Вечерняя Москва» по-настоящему волшебным и смог бы подарить им только приятные впечатления и радостные моменты.

Пусть свежий морской ветер всегда наполняет паруса вашей жизни, а белая чайка удачи и хорошее настроение сопутствуют вам не только в наступающем году, но и как можно дольше!

Хотелось бы, чтобы шторма, бури и тайфуны затихали перед вами, позволяя беспрепятственно следовать только вперед, к назначенным целям. Я желаю каждому в будущем году крепко держать штурвал своего корабля и следовать только по направлению к счастью, любви и благополучию.

На мой взгляд, чтобы зарядиться энергией и праздничным настроением, лучше всего встречать приближающиеся праздники в кругу семьи и близких друзей.

Однако нельзя забывать, что некоторые наши сограждане будут встречать любимый многими зимний праздник, выполняя свой государственный долг — служебные обязанности. Этим людям я отдельно хотел бы пожелать крепкого здоровья, смекалки, упорства в достижении своих целей, успехов во всех делах и начинаниях! С Новым годом!