Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Старший матрос Черноморского флота Александр Агафонов поздравил москвичей с Новым годом

Вечерняя Москва
Общество
Старший матрос Черноморского флота Александр Агафонов поздравил москвичей с Новым годом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Читателей «Вечерней Москвы» поздравил старший матрос Черноморского флота Александр Агафонов.

—В первую очередь хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть непредсказуемый 2023 год станет для всех началом чего-то нового — прекрасного и светлого, подарит исполнение самых добрых желаний, которые наполнят сердца счастьем и радостью.

Я искренне хотел бы, чтобы предстоящий год стал для всех читателей газеты «Вечерняя Москва» по-настоящему волшебным и смог бы подарить им только приятные впечатления и радостные моменты.

Пусть свежий морской ветер всегда наполняет паруса вашей жизни, а белая чайка удачи и хорошее настроение сопутствуют вам не только в наступающем году, но и как можно дольше!

Хотелось бы, чтобы шторма, бури и тайфуны затихали перед вами, позволяя беспрепятственно следовать только вперед, к назначенным целям. Я желаю каждому в будущем году крепко держать штурвал своего корабля и следовать только по направлению к счастью, любви и благополучию.

На мой взгляд, чтобы зарядиться энергией и праздничным настроением, лучше всего встречать приближающиеся праздники в кругу семьи и близких друзей.

Однако нельзя забывать, что некоторые наши сограждане будут встречать любимый многими зимний праздник, выполняя свой государственный долг — служебные обязанности. Этим людям я отдельно хотел бы пожелать крепкого здоровья, смекалки, упорства в достижении своих целей, успехов во всех делах и начинаниях! С Новым годом!

Новый год Поздравления Черноморский флот
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте