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Ели леденцы в полной темноте и слушали музыку

Андрей Объедков
Общество
Ели леденцы в полной темноте и слушали музыку
Председатель первичной организации Совета ветеранов района Замоскворечье Надежда Дробышева вспоминает, как отмечала наступление 1942 года / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Председатель первичной организации Совета ветеранов Замоскворечья Надежда Дробышева помнит, как встречала Новый, 1942 год. Корреспондент «Вечерней Москвы» записал историю ветерана.

Надежда Мутвокина (девичья фамилия) была седьмым ребенком в семье. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего четыре года. Отец и мать Нади работали на военном заводе в Люберцах, поэтому на фронт их не забрали. Но дома родители появлялись редко.

— Помню, как в конце декабря, накануне Нового года, отец пришел со смены, а тут объявляют тревогу, — вспоминает Надежда Алексеевна. — Он поник и прошептал, что идти в бомбоубежище нет сил, мол, если погибать, так уж дома. И тут же заснул. А я обняла его — охраняла, не могла бросить одного.

Спустя несколько дней отец Надежды от завода ездил на заготовки дров. В тот день он срубил в лесу елочку — хотел устроить для детей праздник. Он принес ель домой, но украшать ее было нечем. Но дети так воодушевились, что стали мастерить игрушки из подручных материалов.

— Мы с сестрами сделали из бумаги хлопушки. Естественно, они не стреляли, — вспоминает Надежда Алексеевна. — Но мы положили в некоторые из них леденцы, а другие оставили пустыми. Решили устроить игру: посмотреть, кому какая потом попадется. Хлопушки мы подвесили за ниточки на стены.

На Новый год Мутвокины пригласили в гости соседей — Галину Калинину и ее детей.

— Мы с закрытыми глазами ходили по комнате, пытаясь нащупать хлопушки. А когда находили их, срезали ножницами и открывали, — вспоминает Надежда Алексеевна, улыбаясь. — Мне попалась хлопушка с леденцом. Как я радовалась! Аж подпрыгивала от счастья. А моей подруге Кате Калининой конфеты не досталось. Она расплакалась, и я поделилась с ней леденцом: один раз его лизну я, другой Катя. И так по очереди.

А когда мой старший брат увидел это, он отдал нам свою конфету. Надежда Алексеевна говорит, что этот Новый год стал для нее самым запоминающимся праздником за всю жизнь. Его, например, отмечали в полной темноте: включать свет было нельзя, ведь в любой момент мог случиться налет фашистских самолетов.

— Мы сидели и слушали радио, — рассказывает Надежда Алексеевна. — Нас тогда поздравил «всесоюзный староста» Михаил Калинин. А папа подарил мне мандарин и печенюшку. Помню, в ту ночь по радио транслировали песни.

Мы слушали их с удовольствием, но мы все равно ждали фронтовые сводки.

ИСТОРИЯ

Во время Великой Отечественной войны проводились Кремлевские елки. И Надежда Дробышева побывала на одном из представлений. Ее мать в конце 1944 года наградили медалью «За трудовую доблесть» и выдали билет на Кремлевскую елку для всех детей. Представление было скромным: Дед Мороз и Снегурочка водили с ребятами хороводы и играли. Но для Нади и ее братьев и сестер это было настоящее счастье.

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