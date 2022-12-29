Елочный базар, мандарины и яркие бенгальские огни

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Об истоках традиции праздновать Новый год «Вечерней Москве» рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По его словам, обычаем праздновать наступление Нового года 1 января мы, как известно, обязаны Петру I, издавшему 20 декабря 1699 года соответствующий указ. Тем же указом он предписал украшать дома и улицы еловыми ветками и устраивать салюты, фейерверки и прочие «огненные потехи». Оттуда и берут начало новогодние традиции, дошедшие до наших дней.

— Московская Городские дума и Управа ежегодно издавали циркуляры о дислокации елочных базаров и поддержании на них чистоты и порядка, об украшении зданий, об устройстве в публичных присутственных местах елок, — рассказал Платонов.

А вот традиция длинных постновогодних выходных возродилась относительно недавно — в 2004 году. До 1948 года 1 января было рабочим днем, а до 1993-го на работу выходили 2-го числа.

— Вспоминаю свое детство. Что для меня, мальчика с московской окраины Фили, значил Новый год? Елочные базары, хорошие фильмы по телевизору, «Голубой огонек», встречи с родственниками и друзьями, яркие бенгальские огни во дворах, школьные каникулы, походы на елки, запах хвои и мандаринов и новогодний номер любимой «Вечерки». Все это радует сердце и поныне, — отметил он.

Немало традиций добавили уже новые времена.

— Невероятная, красивая новогодняя Москва, сияющая праздничными огнями. Возрожденные парки, ВДНХ, бесчисленные площадки для отдыха — праздник приходит буквально в каждый двор. На правах старожила могу уверенно сказать: столь масштабной и продуманной организации праздничного отдыха в столице нашей Родины не было еще никогда, — подчеркнул Платонов, добавив, что осенью обсуждалась отмена празднования Нового года. — Хорошо, что столичные власти не поддались этой идее.