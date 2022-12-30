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Приметы и советы

Столичные психологи рекомендуют, как встретить Новый год с детьми дружно и весело

Павел Гриднев
Общество
Столичные психологи рекомендуют, как встретить Новый год с детьми дружно и весело
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новогодние праздники — особенное время. Оно наполнено приятными хлопотами, ожиданием волшебства, семейными традициями. Но что делать, если планы внезапно меняются: в канун торжества у пары рождается малыш или подросток вдруг заявляет о своем желании провести вечер в компании друзей? Без паники! Как встретить Новый год с детьми без стресса и с отличным настроением, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Наталья Болдырева.

Когда в доме младенец, основных задач по большому счету две: настроиться на праздник и уберечь малыша от шума. Работая с настроем, важно спросить себя, что поможет почувствовать Новый год, когда ситуация поменялась. Попробуйте для начала ответить на вопросы:

Чего бы мне хотелось?
Что можно оставить из прошлого периода?
Что можно и нужно привнести?

Важно обсудить это со всеми членами семьи, выработать совместную концепцию. Может быть, сделать семейную фотосессию, в которой самое главное чудо — младенец — будет одет как маленький эльф. Или маме захочется в первый раз после рождения ребенка сделать макияж и нарядиться. А может, всем одеться в мягкие пижамы с символикой праздника.

При этом нужно осознавать, что для малыша это самая обычная ночь, и он может в любой момент проснуться, закапризничать или потребовать кормления под бой курантов. Если быть готовым к тому, что все вдруг может пойти не по плану, то праздник принесет радость, и эта первая новогодняя ночь с малышом запомнится как особенно теплая и волшебная.

Что мы точно не сможем?

Мы не сможем контролировать шум и реакции малыша на него. Не сможем уговорить соседей включить тихую музыку и не кричать за нашей стеной. Что делать? Просто быть готовым. Ребенку важно чувствовать спокойствие родителей, а не их злость и недовольство.

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Исследования удовлетворенности жизнью показывают, что люди с детьми менее спокойны. Беспокойство выше, когда дети либо совсем маленькие, либо подросткового возраста, а вот период с трех до двенадцати лет — время, для родителей относительно безоблачное. Здесь важно не пропустить удовольствие.

Встречать Новый год с ребенком старше трех лет может быть увлекательно для всей семьи. Обязательно стоит вместе написать письмо Деду Морозу. Можно наряжаться в героев любимых сказок и мультфильмов, вместе наряжать елку, рисовать на окнах, мастерить украшения и подарки для членов семьи, привлекать чадо к приготовлению праздничных блюд или оставить Деду Морозу под елкой угощение. Чтобы создать у ребенка ощущение чуда, можно накануне праздника украсить комнату, пока он спит или находится на прогулке.

Что мы формируем?

Мы создаем волшебство для детей и себя, учимся переживать положительные эмоции, влияя на условия, которые их вызывают. А еще включаем детей в новогодние и семейные традиции, даем представление о том, что праздник можно делать своими руками. Именно здесь закладывается ресурс на будущую взрослую жизнь, когда уже они будут создавать сказку для своих детей. Для родителей бонус очевиден: мы еще раз можем пережить праздник со свежестью детского восприятия.

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Только мы привыкли, что праздник с детьми в радость, как в доме «заводится» подросток. Чадо было милым, отзывалось на идеи и предложения старших членов семьи. Теперь же отстраняется, протестует и… сообщает о желании провести праздник не дома, а с друзьями, саботируя все, что говорят родители. Взрослые мечутся между желанием сохранить контакт, как рекомендуют психологи, и возмущением. Разве в такой обстановке Новый год может пройти весело и задорно? Может!

Как реагировать?

Родителям и правда может быть трудно с пониманием отнестись к желанию подростка уйти на праздник к друзьям. В этот момент стоит вспомнить себя в этом возрасте: мало кому интересно было проводить новогодний вечер в компании родителей, бабушек и дедушек, младших братьев и сестер. В такой ситуации помните, пожалуйста, три вещи.

Во-первых, в подростковом возрасте происходит естественный сепарационный процесс, так что все в порядке.

Во-вторых, если подросток обсуждает с вами возможность провести праздник раздельно, значит, у вас есть контакт.

В-третьих, ситуацию всегда можно обдумать и принять взвешенное решение.

Разрешая подростку встречать этот Новый год со сверстниками, предварительно необходимо обсудить вопросы безопасности, как и с кем из взрослых можно держать связь, продумать самим и вместе с детьми, к чему стоит быть готовыми.

Если родители считают, что для такого эксперимента еще слишком рано, нужно детально объяснить причину отказа. Причем сделать это спокойно, без повышенного тона. Не забудьте обсудить, когда и при каких обстоятельствах встреча Нового года с друзьями всё же будет возможна в будущем. И самое главное — обязательно решите вместе, как можно организовать приятный праздник, несмотря на отказ в просьбе.

Новый год с детьми всегда проходит по-особенному: праздник становится непредсказуемым, полным сюрпризов, внезапных ощущений и эмоций. В этом и прелесть торжества! Спустя время такие моменты обычно вспоминаются с теплотой и улыбкой. Помните, поводы для радости можно найти в любом возрасте.

Праздники Дети Новый год Психология
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