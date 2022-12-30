Не грустят без оливье: какие новогодние традиции есть у космонавтов на орбите

Фото: Роскосмос

Редко кому удается встретить Новый год сразу 16 раз за день. Такая возможность выпадает лишь космонавтам, которые находятся на орбите. «Вечерняя Москва» узнала, какие праздничные традиции существуют у них.

Герой Российской Федерации Елена Серова, которой выпал такой шанс, считает, что праздник всегда должен оставаться праздником.

— Для такого случая мне заранее пошили платье космической Снегурочки, — говорит она. — Украсила свой наряд мишурой. А мужчинам-космонавтам в новогоднем мешке, который был с нами на борту, нашлись колпачки Дедов Морозов.

— Это же наш традиционный, семейный праздник, — продолжает Елена Серова. — Поэтому такой же хотелось создать и на борту.

Праздничное настроение поддержала и прекрасная фильмотека.

— Перед Новым годом к нам пришли американские и французские космонавты и сказали: «Ребят, а у вас есть какой-то фильм, где мужчина перепутал дома в разных городах». Мы поняли, что речь идет о картине «Ирония судьбы…» В итоге посмотрели его все с удовольствием.

Как отмечает космонавт-испытатель Олег Артемьев, во время празднования обязательно происходит сеанс связи с орбитой, а на ней есть украшенная елка.

Без подарков в космосе тоже никто не остается. Перед Новым годом их доставляет специальный грузовой корабль. Подарки передают родные, а также Центр управления полетами. Салат оливье в космосе не принят, как и шампанское. В 1995 году космонавт Валерий Поляков впервые открыл на борту бутылку игристого. Событие историческое, но продолжения эта традиция не получила, и сегодня употреблять алкоголь на космических станциях нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Артемьев, космонавт-испытатель:

— Праздничное меню мы составляем из самых вкусных пайков. Обмениваемся продуктами с иностранными коллегами. Перед Новым годом на станцию отправляется грузовик с продуктами питания. Привозят свежие фрукты и овощи: апельсины, мандарины, лук, зелень.

ФАКТ

Самую первую елку космонавты сделали из консервных банок. А сейчас главный атрибут праздника на космической станции — искусственное дерево. Украшают его традиционно.