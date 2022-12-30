Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Не грустят без оливье: какие новогодние традиции есть у космонавтов на орбите

Дмитрий Толкачев

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Не грустят без оливье: какие новогодние традиции есть у космонавтов на орбите
Фото: Роскосмос

Редко кому удается встретить Новый год сразу 16 раз за день. Такая возможность выпадает лишь космонавтам, которые находятся на орбите. «Вечерняя Москва» узнала, какие праздничные традиции существуют у них.

Герой Российской Федерации Елена Серова, которой выпал такой шанс, считает, что праздник всегда должен оставаться праздником.

— Для такого случая мне заранее пошили платье космической Снегурочки, — говорит она. — Украсила свой наряд мишурой. А мужчинам-космонавтам в новогоднем мешке, который был с нами на борту, нашлись колпачки Дедов Морозов.

— Это же наш традиционный, семейный праздник, — продолжает Елена Серова. — Поэтому такой же хотелось создать и на борту.

Праздничное настроение поддержала и прекрасная фильмотека.

— Перед Новым годом к нам пришли американские и французские космонавты и сказали: «Ребят, а у вас есть какой-то фильм, где мужчина перепутал дома в разных городах». Мы поняли, что речь идет о картине «Ирония судьбы…» В итоге посмотрели его все с удовольствием.

Как отмечает космонавт-испытатель Олег Артемьев, во время празднования обязательно происходит сеанс связи с орбитой, а на ней есть украшенная елка.

Без подарков в космосе тоже никто не остается. Перед Новым годом их доставляет специальный грузовой корабль. Подарки передают родные, а также Центр управления полетами. Салат оливье в космосе не принят, как и шампанское. В 1995 году космонавт Валерий Поляков впервые открыл на борту бутылку игристого. Событие историческое, но продолжения эта традиция не получила, и сегодня употреблять алкоголь на космических станциях нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Артемьев, космонавт-испытатель:

— Праздничное меню мы составляем из самых вкусных пайков. Обмениваемся продуктами с иностранными коллегами. Перед Новым годом на станцию отправляется грузовик с продуктами питания. Привозят свежие фрукты и овощи: апельсины, мандарины, лук, зелень.

ФАКТ

Самую первую елку космонавты сделали из консервных банок. А сейчас главный атрибут праздника на космической станции — искусственное дерево. Украшают его традиционно.

Космос МКС Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте