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После новогоднего застолья: названы четыре способа прийти в себя после праздника

Динара Кафискина
Денис Власенко

Сюжет: 

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Общество
Какие средства помогут снять похмелье
Одним из лучших средств от похмелья считается натуральный огуречный рассол / Фото: Shutterstock / FOTODOM

Празднование Нового года традиционно сопровождается грандиозными застольями. А вот утро 1 января после них, увы, далеко не всегда бывает радостным. «Вечерняя Москва» узнала, какие средства помогут снять похмелье.

Для начала разберемся: почему возникает похмелье? По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, оно случается у тех, кто пьет много алкоголя и мало воды. Неприятные симптомы — головная боль, тошнота, сухость во рту, озноб, слабость обычно проявляются в течение суток, но могут отравлять жизнь и дольше.

Способ № 1. Очищаем организм от токсинов

— Похмелье можно побороть с помощью сорбентов, — рекомендует Звонков. — Активированный уголь — лучше всего, одна таблетка на 10 килограмм вашего веса. Запить минеральной водой, а затем в течение часа или двух полежать. Можно принять и лекарство от головной боли.

Способ № 2. Сода, сода, выручай! А вчерашнее, прощай!

Коктейль с пищевой содой поможет организму забыть, какие напитки вы пили вчера

— Пол-чайной ложки соли, столько же соды и одну-две столовые ложки сахарного песка на литр теплой кипяченой воды, — говорит врачтерапевт. — Результат ждите через пару часов.

Способ № 3. В чай добавлю вкусный мед, и похмелье вмиг пройдет

Помогут также минеральная вода и чай с медом, утверждает врач-терапевт.

— Полезны будут различные морсы с кислотами, например лимонной и янтарной.

Можно воспользоваться огуречным рассолом, который стоит развести с водой, — советует Андрей Звонков.

Способ № 4. Целебный завтрак

Нет, это не остатки оливье и колбасной нарезки!

— Лучше всего отварной рис, слегка подсоленный и приправленный растительным маслом, — отмечает врач. — Важно, чтобы еда была не слишком жирной.

НЕЛЬЗЯ

  • Не снимайте симптомы алкоголем — это приведет к высокой концентрации ядов в организме.
  • Утром после застолья многим хочется съесть чего-нибудь вредного. Это опасно: жирная еда мешает печени расщеплять оставшийся алкоголь.
  • Занятия спортом при похмелье опасны: страдает сердечно-сосудистая система.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Бабкина, Народная артистка России:

— Расслабляться нужно обязательно, особенно в новогоднюю ночь. Конечно, хорошо бы знать меру. Но мы, люди русские, веселимся, бывает, наотмашь, после чего утром мучаемся «головняком». Лучшее средство от похмелья — рассол. Он всегда под рукой. Можно на скорую руку приготовить блюдо, которое на Руси так и называлось — «похмелье». Мелко порубите соленые огурцы, к ним добавьте мелко нарезанную холодную баранину, перемешайте и залейте все огуречным рассолом.

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