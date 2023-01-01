Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Увезу тебя я в тундру: в Когалыме гостей покатают на оленях, а в поселке Луговское покажут бивни мамонтов

Андрей Объедков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Увезу тебя я в тундру: в Когалыме гостей покатают на оленях, а в поселке Луговское покажут бивни мамонтов
Владелец оленеводческого пастбища манси Иван Пят приглашает покататься на оленьей упряжке / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Ханты-Мансийску присвоили звание «Новогодняя столица Сибири». Теперь этот бренд город сможет официально использовать в течение десяти лет с правом дальнейшего продления. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в Ханты-Мансийском автономном округе, осмотрел достопримечательности региона, а также выяснил, где в Югре можно провести новогодние праздники вместе с коренными народами.

Археопарк Ханты-Мансийска сияет красочными огнями круглосуточно: красные цвета сменяются синими, зелеными, желтыми. Удивительно, но прийти сюда можно хоть ночью.

И даже в сумерках на центральной ЧУМовой (назвали от слова «чум» — традиционного жилья коренных народов Югры) улице проезжает оленья упряжка. Главное — не попасть под копыта! Пробуешь увернуться и попадаешь...

в чум. И не разочаровываешься: здесь можно попробовать кухню местных народов — манси и хантов. Главное, что здесь все люди доброжелательны и даже предлагают сфотографировать на фоне достопримечательностей.

А кадров здесь можно наснимать немало. Стоит запасти целый день, чтобы обойти весь Археопарк в три с половиной гектара. Вот бронзовые фигуры животных плейстоценового времени (геологического периода, начавшегося 2,5 миллиона лет назад и закончившегося 11,7 тысячи лет назад), с другой же стороны — бронзовые изваяния людей каменного века. Проходим вдоль скульптур и попадаем к обрыву — Самаровскому останцу. Земля здесь неоднородная.

И по цвету отличается, и по структуре. Оказывается, она состоит из древних пород разных периодов. Можно и геологию поизучать. Но экспедиции пока отложим. Впереди — Новый год, а значит, и программа будет праздничной.

Поэтому — обратно к чумам. Здесь до 7 января открыта зимняя тематическая площадка — «Резиденция елки». Для туристов подготовили национальную кухню коренных народов, сувениры и мастер-классы по их изготовлению. А еще в программе прогулки на оленьих упряжках и знакомство с бытом хантов и манси.

Умчи меня, рогатый

Кому хочется не только покататься на упряжках, но и побывать на пастбище, местные советуют ехать в Когалым. Это вполне доступный вариант на новогодние праздники. Перелет из Москвы до Когалыма стоит примерно около 10 тысяч рублей в один конец. Если билеты покупать сразу туда и обратно, будет выгоднее.

На удивление, большинство оленьих пастбищ расположены на территориях нефтяных компаний, поэтому пропуск на них через службу безопасности. Как правило, сложностей не бывает — главное, иметь при себе паспорт.

Конечно, коренные народы в Югре почти не трудятся на нефтезаводах. У местных основной способ заработка — это исконные промыслы. Исторически сложилось так, что ханты и манси занимаются оленеводством и рыболовством. Но, уловив новые тенденции времени, местные стали зарабатывать еще и на туризме.

После пропускного пункта экскурсантов пересаживают в КамАЗы, на которых по проселочной дороге мы направляемся к оленям. Маршрут занимает всего минут 15–20. Но поездка по кочкам в двадцатиградусный мороз по ощущениям довольно экстремальна. Вскоре машина останавливается, и мы выходим около огороженного пастбища. Изгородь — простые деревянные тонкие столбики, прибитые к растущим деревьям. Рядом — чум, из трубы идет дымок. Как будто там кто-то живет.

— Огонь мы развели для туристов, а сами живем в обычном доме, — говорит манси, владелица оленеводческой фермы Лидия Пят и показывает рукой на солидный особняк, который им построили нефтяники. — А вы, если замерзнете, можете забегать в этот чум.

Правда, свой дом посмотреть женщина мне так и не разрешила: манси трепетно относятся к жилью и практически никогда не пускают туда чужих людей. А вот чум — это уже средство для заработка денег. Такие устанавливают практически на всех «туристических» пастбищах. На упряжках сами манси катаются редко, хоть им и приходится несколько раз в день объезжать все пастбище, проверять, что все в порядке с оленями. Но для этих целей они используют современные снегоходы. На них получается быстрее объехать территорию длиной в пять километров. Поэтому на упряжке катаются только для развлечения: дети манси и туристы.

Над путешественниками, кстати, местные любят пошутить. Меня даже опрокинули с упряжки в сугроб на резком повороте. В пушистый снег падать так же мягко, как в детстве, когда не удавалось удержаться на санках.

После прогулки животных стоит угостить. Лидия ведет меня к уличной печи, оттуда достает буханки черного хлеба с пылу с жару. Отламываю немного и захожу обратно на пастбище. На запах хлеба подходят несколько оленей, с которыми с удовольствием делюсь краюшкой.

Рядом с веревкой стоит муж Лидии Иван Пят. Он арканит оленей и готов обучить этому и меня.

— Делаем небольшой узел и пытаемся его закинуть на рога, — говорит Иван и ловко попадает с первого раза. — А теперь тянем веревку: сложно, но выполнимо. Олень сопротивляется, но Иван тянет его к себе. Я тоже беру веревку, пробую раза три закинуть ее на рога оленя, но не получается.

Все-таки нужна сноровка. Хоть животные и разбегаются, их довольно много, может, заарканю хотя бы одного. А кстати, сколько здесь голов?

— У оленеводов плохая примета говорить точную цифру, — отвечает Иван. — Поэтому скажу, что около 50 голов.

Но при этом каждый олень знает, где его дом и кто его хозяин.

Увезу тебя я в тундру: в Когалыме гостей покатают на оленях, а в поселке Луговское покажут бивни мамонтов Его жена, Лидия Пят, выпекает ароматный черный хлеб в уличной печи / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Суп из глухаря

На пастбище можно не только покататься на оленях, но и попробовать местные угощения. На мой взгляд, самое вкусное — строганина. Это сырая замороженная оленина, нарезанная тонкими пластами. Блюдо подают вместе с солью. Интересно, а какое оно здесь на вкус?

— Я тоже очень люблю строганину, — подхватывает Лидия Пят. — Я даже когда поступила в техникум в городе, привезла ее с собой в общежитие. Но я стеснялась перед соседками есть сырое мясо, поэтому отнесла строганину домой к знакомой. Там мы ее и ели.

Лидия приглашает в чум. Места здесь немного: стоит низкий, будто детский стол, две скамейки. В центре — печка-буржуйка, в которой полыхает огонь. Труба выводится через крышу на улицу, не прикасаясь к шкурам. Но холод не проступает в жилище, пока горит огонь.

— Главное — следить за буржуйкой, чтоб не погасла, — говорит Лидия.

Первым делом хозяйка предлагает ту самую строганину. Опускаю кусочки мяса в солонку, пробую — мясо буквально тает во рту. А еще предлагают два супа: один из глухаря, второй из оленины. Не знаю, что и выбрать.

— А можно сначала половник одного, а потом половник второго? — хитрю.

Лидия приносит две полные тарелки. Я быстро опустошаю обе. На столе появляются оладушки из оленины, внешне и по вкусу они напоминают обычные котлеты. А на десерт — творожники с морошкой. Очень вкусно!

Тайга-онлайн

Северяне живут семьями вдали от основной цивилизации. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе представителей коренных народов всего около пяти тысяч человек. И руководство старается создать все условия для безболезненной ассимиляции.

— Мы предлагаем возможность для коренных народов сохранять территории традиционного природопользования, стойбища, — отметила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Ханты и манси спокойно пользуются мобильными телефонами и интернетом, так как по всей территории ХМАО есть вышки, которые обеспечивают бесперебойную связь даже в удаленном лесу. Благодаря этому малочисленным народам доступна телемедицина, но многие традиционно вызывают врача на пастбище. По словам Комаровой, люди могут получать все госуслуги с помощью интернета.

— Еще мы запустили для детей образовательный проект, — рассказывает губернатор. — Уже более 30 ребят коренных народов из стойбища ходят в очно-заочный детский сад, чтобы быть подготовленными к школе. Если не делать этого, то в школе они будут отставать по уровню знаний от своих сверстников.

При достижении школьного возраста ханты и манси обычно идут учиться в школу-интернат, чтобы получить полноценное образование. ХМАО занимает первое место в России по развитию и распространению соцпроектов.

— Когалым недавно стал центром проведения Форума инициатив регионов 60-й параллели #МыВместе в рамках входящего в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, — отмечает губернатор.

Когалым выбрали местом для проведения научного форума, так как здесь можно увидеть современные нефтедобывающие предприятия.

Увезу тебя я в тундру: в Когалыме гостей покатают на оленях, а в поселке Луговское покажут бивни мамонтов Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Черное золото не льется рекой

Нефтяники занимают в ХМАО большинство территорий для добывания необходимого для страны топлива. А там, где еще нет добычи, проводят разведывательные работы. Сначала из земли добывают керн. Это образец породы, по которому изучают, есть ли в конкретном месте нефть или газ. И такие пробы хранятся в кернохранилище. Крупнейшее находится в Югре.

— Большинство людей заблуждаются в том, что в недрах нашей земли текут реки нефти или есть скопления газа, — рассказывает начальник научного Центра, кандидат технических наук Сергей Астаркин. — На самом деле в недрах на расстоянии до шести километров есть керн. Вот из него и добывают нефть или газ. Внешне и по своим качествам он похож на кухонную губку. А на самом деле это твердая порода.

Астаркин рассказывает, что они с коллегами проводят научные работы с образцами керна и выясняют, насколько образцы насыщены нефтью или газом, а потом дают заключение: где можно добывать эти полезные ископаемые.

— Кстати, керн бывает не только черным, но и буро-коричневым, и даже светлее. Оттенок зависит от того, в каком временном периоде она формировалась, — объясняет он. — Так что в центре решаются не только нефтяные, но географические и палеонтологические вопросы.

Порой местонахождения открывались на местах, где живут коренные народы и пасутся олени. Поэтому нефтяники не выселяют хантов и манси с месторождений, а предоставляют им все необходимые условия для жизни, даже строят новые дома.

Древние останки

Ханты-Мансийский автономный округ еще известен многочисленными находками останков мамонтов. Здесь даже создали туристический маршрут «Мамонтово кольцо».

— Гостей вначале приглашают в поселок Луговское Ханты-Мансийского района, — рассказывает директор Департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. — Он известен тем, что мамонты там жили дольше всего, как и на острове Врангеля.

Туда долго не ступала нога человека, а находки были обнаружены лишь в 1990-х.

— Настоящие скелеты мамонтов привлекают как биологов, так и простых туристов, потому что кости хранят в себе историю. Например, у одного из скелетов сломан бивень. Оказывается, когда мамонтам не хватало воды, они пробивали бивнями ледяные жилы, — рассказывает заведующий отделом палеонтологии «Музея природы и человека» Антон Резвый.

«Мамонтово кольцо» станет отличным вариантом для праздников. Он объединяет три точки показа: местонахождение мамонтовой фауны «Луговское», Археопарк и музей, в котором представлены результаты палеонтологических изысканий. Латыпов добавил, что на Новый год музеи Югры предлагают программы: «Экскурсия в тишине», «Музей на ладони», «Трогательное искусство», «Музей в чемодане» и другие.

— Гостям ХМАО, которые приезжают в наш регион по программе внутреннего туризма, предлагаем поучаствовать в программе «Орбита художника Игошева» — проект объединяет 24 музея РФ и хранит в фондах произведения северного художника Владимира Игошева, — рассказывает Латыпов. — Еще есть проект «Обские угры», он объединяет духовное и материальное наследие коренных малочисленных народов Севера в формате музея живой культуры.

КСТАТИ

Важным событием для региона стало заключение соглашения о пополнении коллекции Государственного художественного музея произведениями искусства из частных коллекций Владимира Некрасова. Сейчас перед правительством округа стоит задача — создать необходимые условия по хранению, экспонированию произведений для показа югорчанам. Количество переданных предметов превысило 11 тысяч единиц.

ФАКТЫ

  • Первые упоминания о Югре появились в XII веке. В 1118 году в русской летописи было зафиксировано первое подтвержденное упоминание Югры. Помимо этого, русские летописцы предполагали, что древних жителей региона знал царь Древней Македонии Александр Македонский.
  • Югра входит в семерку самых больших по площади регионов России. Территория округа простирается на 530 тысяч квадратных километров. Это как семь Бельгий или одна Франция.
  • В Югре есть один из уникальных в стране комплексов — «Барсова гора». В нем расположены сотни селений, руины жилых и хозяйственных построек, городища, святилища, могильники, которые растянулись на восемь километров вдоль реки. Эти находки — свидетели того, как здесь жили люди в течение 7 тысячелетий.
  • В Ханты-Мансийске установлено около 400 памятников и скульптур, и все они на небольшой территории. Площадь города всего 337,8 квадратного километра.
Отдых Сибирь Культура Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте