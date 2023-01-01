Увезу тебя я в тундру: в Когалыме гостей покатают на оленях, а в поселке Луговское покажут бивни мамонтов

Владелец оленеводческого пастбища манси Иван Пят приглашает покататься на оленьей упряжке / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Ханты-Мансийску присвоили звание «Новогодняя столица Сибири». Теперь этот бренд город сможет официально использовать в течение десяти лет с правом дальнейшего продления. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в Ханты-Мансийском автономном округе, осмотрел достопримечательности региона, а также выяснил, где в Югре можно провести новогодние праздники вместе с коренными народами.

Археопарк Ханты-Мансийска сияет красочными огнями круглосуточно: красные цвета сменяются синими, зелеными, желтыми. Удивительно, но прийти сюда можно хоть ночью.

И даже в сумерках на центральной ЧУМовой (назвали от слова «чум» — традиционного жилья коренных народов Югры) улице проезжает оленья упряжка. Главное — не попасть под копыта! Пробуешь увернуться и попадаешь...

в чум. И не разочаровываешься: здесь можно попробовать кухню местных народов — манси и хантов. Главное, что здесь все люди доброжелательны и даже предлагают сфотографировать на фоне достопримечательностей.

А кадров здесь можно наснимать немало. Стоит запасти целый день, чтобы обойти весь Археопарк в три с половиной гектара. Вот бронзовые фигуры животных плейстоценового времени (геологического периода, начавшегося 2,5 миллиона лет назад и закончившегося 11,7 тысячи лет назад), с другой же стороны — бронзовые изваяния людей каменного века. Проходим вдоль скульптур и попадаем к обрыву — Самаровскому останцу. Земля здесь неоднородная.

И по цвету отличается, и по структуре. Оказывается, она состоит из древних пород разных периодов. Можно и геологию поизучать. Но экспедиции пока отложим. Впереди — Новый год, а значит, и программа будет праздничной.

Поэтому — обратно к чумам. Здесь до 7 января открыта зимняя тематическая площадка — «Резиденция елки». Для туристов подготовили национальную кухню коренных народов, сувениры и мастер-классы по их изготовлению. А еще в программе прогулки на оленьих упряжках и знакомство с бытом хантов и манси.

Умчи меня, рогатый

Кому хочется не только покататься на упряжках, но и побывать на пастбище, местные советуют ехать в Когалым. Это вполне доступный вариант на новогодние праздники. Перелет из Москвы до Когалыма стоит примерно около 10 тысяч рублей в один конец. Если билеты покупать сразу туда и обратно, будет выгоднее.

На удивление, большинство оленьих пастбищ расположены на территориях нефтяных компаний, поэтому пропуск на них через службу безопасности. Как правило, сложностей не бывает — главное, иметь при себе паспорт.

Конечно, коренные народы в Югре почти не трудятся на нефтезаводах. У местных основной способ заработка — это исконные промыслы. Исторически сложилось так, что ханты и манси занимаются оленеводством и рыболовством. Но, уловив новые тенденции времени, местные стали зарабатывать еще и на туризме.

После пропускного пункта экскурсантов пересаживают в КамАЗы, на которых по проселочной дороге мы направляемся к оленям. Маршрут занимает всего минут 15–20. Но поездка по кочкам в двадцатиградусный мороз по ощущениям довольно экстремальна. Вскоре машина останавливается, и мы выходим около огороженного пастбища. Изгородь — простые деревянные тонкие столбики, прибитые к растущим деревьям. Рядом — чум, из трубы идет дымок. Как будто там кто-то живет.

— Огонь мы развели для туристов, а сами живем в обычном доме, — говорит манси, владелица оленеводческой фермы Лидия Пят и показывает рукой на солидный особняк, который им построили нефтяники. — А вы, если замерзнете, можете забегать в этот чум.

Правда, свой дом посмотреть женщина мне так и не разрешила: манси трепетно относятся к жилью и практически никогда не пускают туда чужих людей. А вот чум — это уже средство для заработка денег. Такие устанавливают практически на всех «туристических» пастбищах. На упряжках сами манси катаются редко, хоть им и приходится несколько раз в день объезжать все пастбище, проверять, что все в порядке с оленями. Но для этих целей они используют современные снегоходы. На них получается быстрее объехать территорию длиной в пять километров. Поэтому на упряжке катаются только для развлечения: дети манси и туристы.

Над путешественниками, кстати, местные любят пошутить. Меня даже опрокинули с упряжки в сугроб на резком повороте. В пушистый снег падать так же мягко, как в детстве, когда не удавалось удержаться на санках.

После прогулки животных стоит угостить. Лидия ведет меня к уличной печи, оттуда достает буханки черного хлеба с пылу с жару. Отламываю немного и захожу обратно на пастбище. На запах хлеба подходят несколько оленей, с которыми с удовольствием делюсь краюшкой.

Рядом с веревкой стоит муж Лидии Иван Пят. Он арканит оленей и готов обучить этому и меня.

— Делаем небольшой узел и пытаемся его закинуть на рога, — говорит Иван и ловко попадает с первого раза. — А теперь тянем веревку: сложно, но выполнимо. Олень сопротивляется, но Иван тянет его к себе. Я тоже беру веревку, пробую раза три закинуть ее на рога оленя, но не получается.

Все-таки нужна сноровка. Хоть животные и разбегаются, их довольно много, может, заарканю хотя бы одного. А кстати, сколько здесь голов?

— У оленеводов плохая примета говорить точную цифру, — отвечает Иван. — Поэтому скажу, что около 50 голов.

Но при этом каждый олень знает, где его дом и кто его хозяин.

Его жена, Лидия Пят, выпекает ароматный черный хлеб в уличной печи / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Суп из глухаря

На пастбище можно не только покататься на оленях, но и попробовать местные угощения. На мой взгляд, самое вкусное — строганина. Это сырая замороженная оленина, нарезанная тонкими пластами. Блюдо подают вместе с солью. Интересно, а какое оно здесь на вкус?

— Я тоже очень люблю строганину, — подхватывает Лидия Пят. — Я даже когда поступила в техникум в городе, привезла ее с собой в общежитие. Но я стеснялась перед соседками есть сырое мясо, поэтому отнесла строганину домой к знакомой. Там мы ее и ели.

Лидия приглашает в чум. Места здесь немного: стоит низкий, будто детский стол, две скамейки. В центре — печка-буржуйка, в которой полыхает огонь. Труба выводится через крышу на улицу, не прикасаясь к шкурам. Но холод не проступает в жилище, пока горит огонь.

— Главное — следить за буржуйкой, чтоб не погасла, — говорит Лидия.

Первым делом хозяйка предлагает ту самую строганину. Опускаю кусочки мяса в солонку, пробую — мясо буквально тает во рту. А еще предлагают два супа: один из глухаря, второй из оленины. Не знаю, что и выбрать.

— А можно сначала половник одного, а потом половник второго? — хитрю.

Лидия приносит две полные тарелки. Я быстро опустошаю обе. На столе появляются оладушки из оленины, внешне и по вкусу они напоминают обычные котлеты. А на десерт — творожники с морошкой. Очень вкусно!

Тайга-онлайн

Северяне живут семьями вдали от основной цивилизации. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе представителей коренных народов всего около пяти тысяч человек. И руководство старается создать все условия для безболезненной ассимиляции.

— Мы предлагаем возможность для коренных народов сохранять территории традиционного природопользования, стойбища, — отметила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Ханты и манси спокойно пользуются мобильными телефонами и интернетом, так как по всей территории ХМАО есть вышки, которые обеспечивают бесперебойную связь даже в удаленном лесу. Благодаря этому малочисленным народам доступна телемедицина, но многие традиционно вызывают врача на пастбище. По словам Комаровой, люди могут получать все госуслуги с помощью интернета.

— Еще мы запустили для детей образовательный проект, — рассказывает губернатор. — Уже более 30 ребят коренных народов из стойбища ходят в очно-заочный детский сад, чтобы быть подготовленными к школе. Если не делать этого, то в школе они будут отставать по уровню знаний от своих сверстников.

При достижении школьного возраста ханты и манси обычно идут учиться в школу-интернат, чтобы получить полноценное образование. ХМАО занимает первое место в России по развитию и распространению соцпроектов.

— Когалым недавно стал центром проведения Форума инициатив регионов 60-й параллели #МыВместе в рамках входящего в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, — отмечает губернатор.

Когалым выбрали местом для проведения научного форума, так как здесь можно увидеть современные нефтедобывающие предприятия.

Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Черное золото не льется рекой

Нефтяники занимают в ХМАО большинство территорий для добывания необходимого для страны топлива. А там, где еще нет добычи, проводят разведывательные работы. Сначала из земли добывают керн. Это образец породы, по которому изучают, есть ли в конкретном месте нефть или газ. И такие пробы хранятся в кернохранилище. Крупнейшее находится в Югре.

— Большинство людей заблуждаются в том, что в недрах нашей земли текут реки нефти или есть скопления газа, — рассказывает начальник научного Центра, кандидат технических наук Сергей Астаркин. — На самом деле в недрах на расстоянии до шести километров есть керн. Вот из него и добывают нефть или газ. Внешне и по своим качествам он похож на кухонную губку. А на самом деле это твердая порода.

Астаркин рассказывает, что они с коллегами проводят научные работы с образцами керна и выясняют, насколько образцы насыщены нефтью или газом, а потом дают заключение: где можно добывать эти полезные ископаемые.

— Кстати, керн бывает не только черным, но и буро-коричневым, и даже светлее. Оттенок зависит от того, в каком временном периоде она формировалась, — объясняет он. — Так что в центре решаются не только нефтяные, но географические и палеонтологические вопросы.

Порой местонахождения открывались на местах, где живут коренные народы и пасутся олени. Поэтому нефтяники не выселяют хантов и манси с месторождений, а предоставляют им все необходимые условия для жизни, даже строят новые дома.

Древние останки

Ханты-Мансийский автономный округ еще известен многочисленными находками останков мамонтов. Здесь даже создали туристический маршрут «Мамонтово кольцо».

— Гостей вначале приглашают в поселок Луговское Ханты-Мансийского района, — рассказывает директор Департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. — Он известен тем, что мамонты там жили дольше всего, как и на острове Врангеля.

Туда долго не ступала нога человека, а находки были обнаружены лишь в 1990-х.

— Настоящие скелеты мамонтов привлекают как биологов, так и простых туристов, потому что кости хранят в себе историю. Например, у одного из скелетов сломан бивень. Оказывается, когда мамонтам не хватало воды, они пробивали бивнями ледяные жилы, — рассказывает заведующий отделом палеонтологии «Музея природы и человека» Антон Резвый.

«Мамонтово кольцо» станет отличным вариантом для праздников. Он объединяет три точки показа: местонахождение мамонтовой фауны «Луговское», Археопарк и музей, в котором представлены результаты палеонтологических изысканий. Латыпов добавил, что на Новый год музеи Югры предлагают программы: «Экскурсия в тишине», «Музей на ладони», «Трогательное искусство», «Музей в чемодане» и другие.

— Гостям ХМАО, которые приезжают в наш регион по программе внутреннего туризма, предлагаем поучаствовать в программе «Орбита художника Игошева» — проект объединяет 24 музея РФ и хранит в фондах произведения северного художника Владимира Игошева, — рассказывает Латыпов. — Еще есть проект «Обские угры», он объединяет духовное и материальное наследие коренных малочисленных народов Севера в формате музея живой культуры.

КСТАТИ

Важным событием для региона стало заключение соглашения о пополнении коллекции Государственного художественного музея произведениями искусства из частных коллекций Владимира Некрасова. Сейчас перед правительством округа стоит задача — создать необходимые условия по хранению, экспонированию произведений для показа югорчанам. Количество переданных предметов превысило 11 тысяч единиц.

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