Нарколог Ковтун рассказал, когда можно садиться за руль после выпитого алкоголя

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Экспресс-тесты на наличие алкоголя в крови помогут точно определить, когда человек может сесть за руль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-нарколог Александр Ковтун.

По словам специалиста, водителям стоит купить и носить с собой тесты на определение алкоголя при помощи слюны. Они помогут точно узнать, может ли человек сесть за руль после застолья.

— Сейчас есть экспресс-тесты, которые можно сделать с помощью слюны. Они показывают присутствие алкоголя в организме. Если тест покажет отрицательный результат, то можно спокойно садиться за руль и не опасаться проверки со стороны сотрудников ГИБДД. Они продаются в аптеках, на заправках и в интернет-магазинах. Я рекомендую всегда иметь их под рукой, — сказал врач.

Нарколог подчеркнул, что даже если тест показывает отсутствие алкоголя в организме, но человек чувствует себя плохо, то ему нельзя садиться за руль:

— Безусловно, в первую очередь нужно ориентироваться на самочувствие. Например, если при отсутствии алкоголя в крови человек чувствует себя плохо, у него похмелье, то за руль садиться нельзя. Это может быть опасно для самого водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Ковтун считает, что водитель должен быть ответственным. Если у человека есть сомнение, что алкоголь не выветрился, и нет возможности сделать тест, то лучше не садиться за руль ближайшие несколько часов. Кроме того, если водитель знает, что в скором времени ему нужно будет управлять автомобилем, то лучше вообще не пить или ограничиться минимальным количеством алкоголя.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова назвала способы для предотвращения похмелья. Она отметила, что можно замедлить метаболизм, чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта.

Врач советует предварительно съесть что-то очень жирное, так как из-за этого спирт будет всасываться немного медленнее. Кроме того, Баранова рекомендует запивать любой алкоголь большим количеством воды. Такой способ предотвращает потерю жидкости организмом. Однако сладкие напитки не подойдут, так как сахар усиливает действие спиртного.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.