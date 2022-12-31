«Маленькие хитрости»: биолог назвала способы для предотвращения похмелья

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У каждого человека индивидуальна нейтрализации алкоголя в силу его генетических способностей, однако существуют способы, которые позволяют предотвратить похмелье после застолья. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

— Маленькие хитрости есть. Можно замедлить сам метаболизм. Чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта. Это относится к людям, у которых условно уже после первой рюмки начинает болеть голова, то есть первая фаза переработки алкоголя у них — быстрая, — пояснила она.

В частности, врач рекомендует предварительно съесть что-то очень жирное, поскольку из-за этого спирт будет всасываться немного медленнее. Помимо этого, Баранова советует запивать любой алкоголь большим количеством воды, что в свою очередь дает возможность предотвращать потерю жидкости организмом. При этом сладкие напитки не подойдут, так как сахар усиливает действие спиртного, сообщает «Лента.ру».

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