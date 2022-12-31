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Приметы и советы

«Маленькие хитрости»: биолог назвала способы для предотвращения похмелья

Араз Салехов
Общество
«Маленькие хитрости»: биолог назвала способы для предотвращения похмелья
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

У каждого человека индивидуальна нейтрализации алкоголя в силу его генетических способностей, однако существуют способы, которые позволяют предотвратить похмелье после застолья. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

— Маленькие хитрости есть. Можно замедлить сам метаболизм. Чтобы у ферментов появилось больше времени на переваривание спирта. Это относится к людям, у которых условно уже после первой рюмки начинает болеть голова, то есть первая фаза переработки алкоголя у них — быстрая, — пояснила она.

В частности, врач рекомендует предварительно съесть что-то очень жирное, поскольку из-за этого спирт будет всасываться немного медленнее. Помимо этого, Баранова советует запивать любой алкоголь большим количеством воды, что в свою очередь дает возможность предотвращать потерю жидкости организмом. При этом сладкие напитки не подойдут, так как сахар усиливает действие спиртного, сообщает «Лента.ру».

Также диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две–три ложки. Такой подход позволит организму справиться с едой.

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