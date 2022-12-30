Терапевт Чернышова рассказала, от какого завтрака лучше отказаться 1 января

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После празднования Нового года «вчерашние» салаты продолжают манить людей своим видом, и многие переносят праздничное застолье на утро. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», от какого завтрака точно стоит отказаться 1 января.

По ее словам, после новогодней ночи не рекомендовано сразу переходить к привычному рациону. Однако налегать на праздничное меню тоже не стоит.

Чернышова рассказала, от чего категорически стоит отказаться:

— Салаты, которые всю ночь простояли на столе, лучше не употреблять в пищу ни утром 1 января, ни в любое другое время. Если хочется поесть «вчерашних» салатов оливье и «Селедка под шубой», то необходимо убрать в холодильник хотя бы половину блюд, чтобы сохранить их пригодность.

Врач предупредила, что салаты, которые всю ночь простояли на столе, могут спровоцировать не только перегрузку пищеварительной системы и печени, но и стать причиной пищевой токсикоинфекции.

Кроме того, по мнению специалиста, особое внимание завтраку первого января стоит уделять людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.

— Если у человека есть хронические заболевания ЖКТ (хронический гастрит, холецистит, панкреатит), нужно будет приготовить на новогоднее застолье меню, которое будет подходить под их диету, — посоветовала Чернышова.

В качестве завтрака, по словам терапевта, не рекомендовано употреблять следующие продукты:

копчености;

солености;

приправы;

жирные салаты;

алкоголь.

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