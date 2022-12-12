Эндокринолог Садовская объяснила, как похудеть к Новому году и не набрать вес после

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Впереди новогодние праздники, и многие хотят сбросить несколько килограмм, чтобы эффектно выглядеть на торжестве или не переживать из-за набранного веса во время затяжных выходных. Жесткие ограничения, как известно, приводят к срывам и «рикошетному» набору веса. Врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Виктория Садовская в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько рекомендаций, которые помогут привести себя в форму к праздникам и после череды застолий.

Добавьте овощи

В первую очередь врач посоветовала добавить овощи в каждый прием пищи:

— А еще лучше — начинайте трапезу именно с них. Овощи содержат много клетчатки, которая долго переваривается и дает длительное чувство сытости. Это поможет избежать лишних перекусов.

Сократите количество сладкого

Садовская порекомендовала сократить потребление сладостей, однако подчеркнула, что совсем необязательно полностью от них отказываться:

— Попробуйте съедать их не в качестве перекуса, а после полноценного приема пищи — тогда велик шанс, что вы ограничитесь небольшим количеством лакомства.

Кроме того, можно заменить привычные сладости на менее калорийные, отметила эндокринолог:

— Сделайте выбор в пользу пастилы, зефира или мармелада — там совсем мало жиров, или качественного шоколада, но тут важно помнить о количестве.

Прекратите «кусочничать»

Врач подчеркнула, что важно быть особенно внимательным к перекусам:

— Иногда именно «кусочничество» дает больше калорий, чем плотный обед. Орехи, батончики, сухофрукты, сладости — они не дают насыщения на длительное время, но при этом очень калорийны.

Она посоветовала в качестве перекуса использовать фрукты и натуральный йогурт, ломтик зернового хлеба с сыром и помидором или порцию сырников.

Обратите внимание на добавки

По словам специалиста, лишнее масло в сковороде, майонез в салате или кетчуп к мясу, варенье или начинки в йогуртах могут значительно повысить калорийность рациона.

— Выберете более полезную альтернативу — запекайте мясо в духовке без масла, майонез замените на сметану или греческий йогурт, кетчуп — томатами в собственному соку или горчицей, вместо сладких йогуртов — свежие или замороженные ягоды или фрукты.

Добавьте больше активности в свою жизнь

Врач отметила, что для похудения также важно больше двигаться:

— Пользуйтесь лифтом вместо лестницы, выходите на одну остановку раньше или паркуйтесь подальше от дома, вечером вместо чая с конфетами выходите погулять, проводите выходные активно — коньки, лыжи, бассейн, прогулка в парке.

Садовская добавила, что это не только поможет снизить вес, но и улучшит самочувствие в целом.